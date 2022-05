OL : Peter Bosz prend la défense de Mauricio Pochettino

Champion de France avec le Paris Saint-Germain cette saison, Mauricio Pochettino ne fait pas partie des nommés au titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des trophées UNFP. Peter Bosz non plus, mais c'est déjà plus compréhensible vu le classement de l'OL cette saison. Présent en conférence de presse avant le match face à Metz, le Néerlandais a pris la défense de son homologue qui n'a pas un travail si facile malgré les joueurs de qualité composant son effectif.

"J’ai juste entendu le nom de mes joueurs qui sont nommés. Je n’ai pas voté. Si son absence me surprend? Oui. Bien sûr, il a les meilleurs joueurs individuels. À mon avis pour construire une équipe, c’est aussi le club le plus difficile. C'est vraiment un très bon entraîneur, il est champion de France avec les meilleurs joueurs. Son boulot c’est peut-être le plus dur du championnat", a analysé Peter Bosz.

L'entraîneur de l'OL espère que la victoire contre Marseille marquera le début d'une série : "On a été très contents de gagner ce match contre Marseille, et on s’est directement concentrés sur le match contre Metz car il faut gagner pour faire une série. Les joueurs sont frais et j’espère qu’ils comprennent l’importance de ce match. Depuis la trêve, on joue bien mieux et nous sommes peut-être en train de tenir la dernière chance de réaliser une belle série. Si on enlève le match raté contre Brest, nous sommes sur une bonne forme et nous faisons une série. Mais il faut gagner contre Metz".

"L’une des grandes différences, c’est que dans les derniers matchs, nous avons su marquer. C’est vrai que cela peut être facile à dire mais le plus important dans le foot est d’inscrire un maximum de buts. Depuis deux mois, je parle de ce manque d’efficacité mais parfois dans le football, on ne peut pas expliquer ce manque de réalisme. Mes joueurs ont toujours travaillé à l’entraînement dans ce domaine pour parvenir à marquer plus. Désormais, nous savons marquer", a ajouté Peter Bosz.

Le technicien de Lyon a pris la défense de Lucas Paqueta, moins brillant ces dernières semaines : "Quand on a le ballon, Lucas joue milieu offensif mais en phase défensive, il joue attaquant. Il a une excellente mentalité mais j’ai toujours l’impression qu’il court trop. J’essaye de l’exonérer de ces taches défensives mais sa mentalité combative le pousse à courir. J’aimerais qu’il ait plus de fraîcheur dans les 18 derniers mètres. En tant que Brésilien, il veut toujours faire les choses pas seulement bien, mais super bien (rires). Parfois, il doit jouer un peu plus simple pour pouvoir éviter de courir à la récupération après."

Ce dernier, également présent en conférence de presse, s'est justifié concernant ses difficultés récentes : "Je pense que les équipes adverses ont étudié mes caractéristiques. Les adversaires me connaissent bien mieux mais je n’estime pas avoir perdu mon football pour autant. Je n’ai pas autant de statistiques que lors du début de saison en termes de passes décisives et de buts mais je fais toujours de mon maximum pour pouvoir aider l’équipe également sans le ballon. Je me sens très bien à Lyon et je suis très heureux ici. Nous sommes un peu tristes de cette fin de saison. Nous avons vécu une année compliquée mais nous remontons la pente et nous devons construire pour faire de grandes choses la saison prochaine".