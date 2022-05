UEFA : Ceferin tacle la Ligue 1 et la Bundesliga

Portée par la présence de stars au Paris Saint-Germain, telles que Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi, la Ligue 1 a pu profiter d'une bien meilleure visibilité à l'internationale. De plus, la formation française est désormais reconnue de tous en Europe, et nombreux sont les recruteurs qui font leurs emplettes dans l'Hexagone. Mais la Ligue 1 est-elle en progrès ?

Ceferin pas fan du niveau de la Ligue 1

Cette saison, le spectacle proposé chaque week-end a beau être de meilleure facture que les années précédentes, force est de constater que cela n'est pas encore suffisant aux yeux d'Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA. En effet, ce dernier s’est montré critique à l'égard de la Ligue 1 ainsi que de la Bundesliga, des championnats jugés pas au niveau.

"C'est vrai, ces deux championnats ne sont pas forts. Deux clubs dominent. Il y a plus de concurrence en Italie, mais ils ne sont pas financièrement solides", a ainsi analysé le boss du football européen, dans des propos rapportés par RMC Sport. Selon lui, les supporters britanniques disposent d'un supplément d'âme qui porte la Premier League au sommet.

Les supporters anglais très impliqués

"La Premier League a la plus grande tradition, les supporters sont différents de ceux d'Italie. Quand nous étions en guerre avec la Super League, les supporters anglais nous ont aidés. Les Italiens et les Espagnols n'ont rien fait. Les Allemands et les Français n’y étaient pas puisque leurs clubs n'étaient pas concernés de près (par la Super League)", a rappelé Aleksander Ceferin, visiblement pas très fan du football français...