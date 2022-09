OL : Peter Bosz n'écarte pas une attaque Lacazette-Dembélé

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais est heureux des progrès de son équipe et se méfie de Lorient.

Large vainqueur d'Angers ce week-end, l'Olympique Lyonnais a l'occasion de recoller en tête du championnat avec le PSG et l'Olympique de Marseille en cas de victoire contre Lorient lors du match en retard de la deuxième journée de Ligue 1. Pour ça, l'OL comptera sur Alexandre Lacazette, en grande forme depuis le début de saison, mais aussi sur Moussa Dembélé, son super sub. En conférence de presse, Peter Bosz a avoué qu'il pourrait tenter d'associer ses deux numéros neuf dans les prochaines semaines.

Bosz avait confiance en Toko-Ekambi

"Moussa Dembélé est bien rentré deux fois. La troisième fois, il est rentré cinq minutes. Les deux, avec Alexandre Lacazette peuvent jouer ensemble. Une bonne équipe, ce n'est pas les onze qui démarrent. Il y a ceux qui rentrent. Tu peux être déçu de ne pas démarrer, mais j'ai donné un grand compliment à ceux qui sont entrés. Il n'y a pas que Moussa qui a fait une bonne entrée, Jeff (Reine-Adelaïde) aussi, les défenseurs aussi. Il y a aussi des joueurs qui ne rentrent pas, qui restent en tribunes, qui ne jouent pas à l'OL, c'est pire", a expliqué Peter Bosz.

Le Néerlandais a loué le regain de forme de Karl Toko-Ekambi, décisif lors deux derniers matches : "Je ne regarde pas que le dernier match qu'on a joué. L'an dernier, Karl-Toko Ekambi était déjà décisif. Il ne faut pas perdre la confiance, Karl a l'expérience. Mais avec la concurrence et les jeunes qu'on a, les mauvaises performances ne peuvent pas durer très longtemps. Je n'ai pas eu peur que ça ne vienne pas pour Toko Ekambi".

"On mérite d'être co-leader"

Peter Bosz est satisfait des progrès de son équipe au fil des semaines : "On a des principes de jeu et si on les fait à 100%, ça veut dire qu'on est concentré. On ne prend pas beaucoup d'occasions contre nous. C'est de la discipline dans le jeu. Cela arrive avec la qualité, le leadership des joueurs. Les joueurs sont mieux et c'est logique. Il y a de la concurrence, surtout au milieu. C'est aux joueurs de montrer qu'ils sont là. Les trois derniers matchs, j'étais avec un effectif de 19 joueurs, il restait une place".

L'entraîneur néerlandais se méfie de Lorient : "Angers ? On a vu qu'on a une bonne équipe qui peut bien jouer, avec des choses à améliorer. Les joueurs se connaissent un peu mieux. Sur les cinq matchs, on a joué quatre fois à la maison mais j'ai confiance en ce que j'ai vu. Lorient ? Ce n'est pas le premier test. Il y en a eu cinq, et d'autres pendant la prépa. A Reims, ce n'était pas facile. Lorient a bien démarré sa saison, avec de bons résultats. Contre Rennes, à l'extérieur, ils ont fait un bon résultat."

"Les prochains matches face à Monaco, Paris et Lens ? Ce sont les équipes que j'attends en haut en fin de saison. On mérite d'être co-leader car on n'a pas mal joué depuis le début de saison mais ce ne sera pas facile face à Lorient. Ce sera particulier. Ils ont un jeu compact, avec un bloc bas et des joueurs qui vont vite devant", a conclu Peter Bosz.