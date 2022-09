MERCATO | L'OL explique pourquoi il a vendu Lucas Paqueta

Vincent Ponsot, le directeur du football de l'OL explique pourquoi son club a décidé de vendre Lucas Paqueta.

Le départ de Lucas Paqueta à West Ham a surpris les supporters de l'Olympique Lyonnais qui appréciaient énormément le milieu de terrain brésilien.

Directeur du football de l'OL, Vincent Ponsot a expliqué pourquoi l'OL avait été contraint de vendre Paqueta : « On a investi 172 M€ depuis trois saisons. Et quand vous prenez un joueur libre (Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso), il y a un impact très significatif sur la masse salariale et l'écart aujourd'hui dans notre masse salariale couvre largement le différentiel dont on parle sur les transferts. Il faut faire une distinction entre les ventes et cette masse salariale. »

Paqueta ne voulait pas rester

Vincent Ponsot précise aussi que le départ de Lucas Paqueta est lié à la situation d'autres joueurs, qui n'ont pas quitté l'OL : « C'est une hypocrisie le cas Paqueta. On a anticipé en sachant qu'il souhaitait partir. S'il avait voulu rester, il n'y aurait pas eu de problèmes mais on a essayé de le prolonger en mars-avril, on n'a pas trouvé d'accord. Il y a trouvé son intérêt. On avait aussi prévu que si Moussa (Dembélé) et Tino (Kadewere) partaient, on avait un remplaçant. Et si (Houssem) Aouar et Paqueta partaient, aussi. »

Au final, ni Moussa Dembélé ni Houssem Aouar ne sont partis ce qui a facilité le transfert de Paqueta à West Ham.

