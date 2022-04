OL : Peter Bosz appelle à l'union avec les supporters

L'Olympique Lyonnais aborde le sprint final du championnat avec une énorme pression, celle de devoir remonter au classement pour espérer disputer une compétition européenne la saison prochaine. Dixième, l'OL est bien loin de ses ambitions initiales et d'une qualification pour la Ligue des champions. Et forcément, les supporters rhodaniens sont frustrés par la situation actuelle du club. En conférence de presse, Peter Bosz a demandé aux supporters de les soutenir face à Angers malgré leur déception suite à certains résultats.

"A nous de montrer en fin de saison que l'on ne sera pas 10e"

"Moi aussi je ne suis pas content avec cette 10e place. Le plan est simple: gagner les matchs et si possible faire une série. A nous les joueurs et le staff d'avoir des résultats. On peut parler de plein de choses mais c'est sur le terrain que cela se joue. A nous de montrer en fin de saison que l'on ne sera pas 10e. C'est à nous de faire les choses. J'ai parlé à plusieurs reprises sur les supporters, car ils sont important pour les joueurs. On a besoin d'eux, on l'a vu avec la qualification contre Porto. Je n'ai pas senti cette ambiance souvent à cause du Covid. On a vu l'importance des supporters pour les résultats. On comprend (la grogne) mais on a besoin d'eux", a avoué Peter Bosz.

L'entraîneur de l'OL a fait le point sur le recrutement de Tetê : "Je le connais depuis quelques années. Donetsk a souvent de bons Brésiliens. C'est un joueur vraiment spécial. J'étais vraiment surpris de voir son nom sur la table à Lyon. Je pensais que ce n'était pas possible de contacter un joueur avec les qualités de Tetê. Les circonstances de son arrivée ne sont pas bonnes avec ce qu'il y a en Ukraine. La Fifa, l'UEFA et la LFP ont dit que c'était possbile donc c'est une bonne chose pour Lyon. On a que 9 matchs de L1 donc c'est court. On va essayer de le faire retrouver le niveau dans lequel il nous aidera. Dimanche contre Angers, peut-être qu'il pourra nous aider mais dans un autre sens. On a peut-être besoin de le remettre vite à niveau car ce vendredi c'était son premier entraînement avec le groupe. On verra si on peut le mettre dans le groupe et si possible lui donner des minutes car dans six semaines c'est fini."

Bosz n'a aucun problème avec Boateng et Denayer

Peter Bosz est heureux pour Karl Toko Ekambi qui a qualifié son pays pour la Coupe du monde et espère qu'il sera aussi décisif avec Lyon : "On peut imaginer que de marquer à la 124e minute cela fait du bien. J'espère que cela va nous apporter à nous aussi mais Karl est rentré tard et a pris quelques coups aussi. Il peut jouer dans l'axe mais il a le profil pour jouer sur l'aile, surtout dans le côté gauche. C'est un des joueurs qui demande souvent des ballons derrière la défense. C'est un des rares joueurs dans notre effectif qui demande aussi la profondeur."

Enfin, le Néerlandais a fait le point sur les supposées tensions avec Jérôme Boateng et Jason Denayer : "Boateng ? Je n'ai de problème avec personne. J'essaye toujours de communiquer avec mes joueurs. Je comprends aussi que tout le monde ne peut pas être content et m'embrasser tous les matins. J'essaye d'être honnête avec mes joueurs et je leur dit pourquoi ils ne jouent pas. Jérôme et Jason Denayer s'entraînent bien, il n'y a pas de problème."

"Denayer ? Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de tensions. Je suis Néerlandais et j'ai lu ça dans un journal belge. On en a parlé. Il a été blessé et il est revenu avec la réserve. Tous les articles il a dit qu'il ne comprenait pas et qu'il n'avait aucun problème. On n'a pas pris beaucoup de buts sans lui et lui m'a aussi dit que s'il était coach il ferait pareil que moi", a conclu Peter Bosz.