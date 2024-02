OL - OM, les mots forts de Samuel Gigot avant l'Olympico

Le défenseur de l’OM, Samuel Gigot, a tenu des propos forts avant d’affronter l’OL, dimanche.

L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais s’affrontent dimanche soir à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Même si ce n’est pas une affiche du haut de tableau au vu des positions des deux clubs au classement, le duel entre l’OM (7e, 29pts) et l’OL (16e, 16pts) reste un des gros chocs du championnat. Ce qui explique les nombreuses déclarations dans la presse des acteurs des deux côtés depuis quelques jours. Ce dimanche, c’est au tour de Samuel Gigot de se confier dans les colonnes du Parisien.

Samuel Gigot reste fidèle à sa personnalité

Arrivé à l’OM en 2022, Samuel Gigot est depuis devenu un joueur incontournable dans le onze marseillais. Le défenseur français cumule déjà 20 matchs toutes compétitions confondues dont 19 titularisations rien que pour cette saison. Absent face à Monaco (2-2), Samuel Gigot va faire son retour sur le terrain ce soir à l’occasion de l’Olympico contre l’OL. Le Français devrait d’ailleurs démarrer avec le brassard de capitaine, comme depuis l’absence de Valentin Rongier. Une fierté pour Samuel Gigot, très attaché à l’OM depuis tout petit et qui s’inspire d’ailleurs d’un ancien capitaine du club phocéen, en l’occurrence, Lorik Cana, de par sa personnalité sur le terrain.

« Le brassard ne m’a pas fait changer, je suis comme je suis, avec ou sans, c’est ma personnalité. J’aime bien parler sans en faire trop non-plus : il faut trouver le juste milieu. On a des responsabilités, mais le plus important reste ce que l’on fait sur le terrain : montrer l’exemple, à l’image de notre capitaine. C’est aussi ça le rôle d’un capitaine : être un exemple à l’entraînement et en dehors, comme il le fait au quotidien. Il y en a un que j’aimais beaucoup, c’était Lorik Cana, même s’il n’a pas commencé dans le bon club (PSG, ndlr). Je l’adorais, même ! Je me souviens d’un OM-PSG au Vélodrome, où il marque le but de la victoire sur un coup de tête devant le virage nord », lance Samuel Gigot.

Le message déguisé de Gigot avant OL – OM

Contrairement à Pierre-Emerick Aubameyang, Samuel Gigot, lui, n’a pas voulu parler de l’OL. Par ailleurs, l’ancien joueur du Spartak Moscou est revenu sur sa mentalité sur le terrain comparativement aux autres joueurs. Selon Samuel Gigot, la rivalité entre deux adversaires doit rester strictement dans l’esprit sportif et non virer dans des accrochages. Le défenseur de l’OM n’apprécie d’ailleurs pas les joueurs qui « parlent mal ou insultent ».

« Sur le terrain, je n’aime pas les mecs qui parlent mal ou insultent. On peut se faire mal comme des hommes. J’ai grandi avec mon frère joueur de rugby à XIII. Les mecs se rentrent dedans, se font même mal, mais ça reste toujours dans l’esprit du sport. J’ai grandi dans cet esprit. Aller au combat, donner le meilleur de soi-même, c’est ce que j’aime. Et à la fin, si tu as gagné, tant mieux. Si tu as perdu, au moins tu as tout donné et tu n’as aucun regret », confie Gigot. A quelques heures du choc contre l’OL, le message est passé.