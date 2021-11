OL-OM : la LFP annonce un huis clos "à titre conservatoire"

Il y a parfois des soirées que le football français aimerait oublier. Celle du dimanche 21 novembre 2021 est assurément de celles-ci. Au Groupama Stadium, le choc des Olympiques entre Lyon et Marseille a été arrêté après 4 petites minutes de jeu. Et pour cause, Dimitri Payet, le milieu de terrain phocéen, a été la cible d'un jet de bouteille en plein visage.

OL-OM : que risque le club de Jean-Michel Aulas ?

Depuis l'arrêt définitif de la rencontre, la polémique ne cesse de prendre de l'épaisseur. Pourquoi ces actes tendent à se multiplier ? Comment un tel scénario a-t-il pu se produire à nouveau, trois mois après le match entre Nice et Marseille ? Le match aurait-il du reprendre ? Tant de questions aux réponses plurielles, qui auront le mérite d'être posées et étudiées durant les prochaines semaines. Mais avant cela, place aux sanctions de la LFP.

OL-Reims se jouera à huis clos

La Commission de discipline de la LFP, réunie ce lundi, a prononcé « à titre conservatoire, un huis clos total du Groupama Stadium jusqu'au prononcé de la mesure définitive », précise-t-elle dans un communiqué. Cette sanction concerne la prochaine rencontre au Groupama Stadium, contre le Stade de Reims, programmée le mercredi 1er décembre (21 heures).

EDITO : Tempête en tribunes, le naufrage est collectif

Néanmoins, la LFP ne devrait pas s'arrêter là, déterminée à frapper fort. Le dossier a été mis en instruction et une décision, définitive cette fois, sera ainsi rendue le mercredi 8 décembre par la Commission de discipline, concernant la responsabilité de l'OL et le sort du match face à l'OM. Par rapport à la gravité des faits, un retrait de points pourrait même être envisagé.