OL, Alexandre Lacazette en veut toujours à Fabio Grosso

Alexandre Lacazette a encore envoyé un tacle à son entraineur à l’OL, Fabio Grosso, samedi.

Alexandre Lacazette est décidément très rancunier. Le joueur n’a toujours pas digéré le traitement qui lui a été accordé par Fabio Grosso lorsqu’il était encore sur le banc de l’OL. Des mois après le départ de l’Italien et l’arrivée de Pierre Sage, l’ancien joueur d’Arsenal est revenu une nouvelle fois sur les mésententes avec Fabio Grosso.

Alexandre Lacazette fracasse encore Fabio Grosso

A 24 heures du choc entre l’OL et Lens, Alexandre Lacazette s’est confié à Prime Video notamment sur sa mésentente avec Fabio Grosso. Le technicien n’hésitait surtout pas à se passer du capitaine des Gones alors que l’équipe était très mal en point. Un épisode que Lacazette n’est pas près d’oublier.

« Fabio Grosso, je le sens pas dès le début, mais j'ai envie de croire au projet avec un nouveau coach. Je pense que c'est un coach qu'il aurait fallu qu'on ait dès le début de la préparation. Mais ensuite, il y a des raisons pour lesquelles il m'a mis sur le banc qui ne me plaisent pas trop. Après, ça reste entre lui et moi. Mais c'est pas facile d'aller sur le banc quand ton club de cœur est en difficulté », déplore l’ancien Gunner.

Alexandre Lacazette valide Pierre Sage

Après le départ de Fabio Grosso, l’OL a confié les rênes de l’équipe première à Pierre Sage. Sous sa houlette, l’Olympique Lyonnais a retrouvé la confiance et est parvenu à remonter de la 18e place au 10e de rang de Ligue 1. Pour Alexandre Lacazette, Pierre Sage est l’entraineur qu’il fallait aux Gones. « C'est un coach qui est plus proche de ses joueurs. Qui connaît aussi le club et comprend comment fonctionne l'équipe. Et qui sait qu'on ne va pas être parfait mais qui va s'adapter à notre situation. C'est ce qu'il fait depuis qu'il est là », confie-t-il.