OL, Marcelo sort du silence

Mis à l'écart du groupe professionnel par l'Olympique Lyonnais, le Brésilien a promis de dire toute la vérité sur cette histoire.

Marcelo et l'Olympique Lyonnais, c'est bientôt fini. En tout cas c'est bel et bien la direction que semble prendre cette affaire. Foot Mercato révélait ce mardi que l'OL et Marcelo négocient une résiliation de contrat. Une information que Goal est en mesure de confirmer. Le club et le défenseur brésilien discutent d'une résiliation à l'amiable après la déroute face à Angers. Plus que le niveau sportif, c'est l'attitude du joueur après la rencontre qui lui a été reproché au moment d'être écarté du groupe professionnel.

Quelques heures après le communiqué de l'Olympique Lyonnais, Marcelo a utilisé ses réseaux sociaux pour donner sa version des faits à travers un post sur Instagram : "Chers amis, fans de Lyon et fans du monde entier. Tout au long de ma carrière, j'ai travaillé dur pour donner le meilleur de moi-même sur le terrain aux clubs avec lesquels j'ai eu la chance de jouer. La loyauté, le travail acharné et le caractère sont des caractéristiques que je prêche et j'ai toujours insisté pour faire de l'exercice".

"J'en suis à ma cinquième saison ici à Lyon. Malheureusement aujourd'hui je vois sur internet que le club annonce au monde que je pars pour une autre raison. Ce n'est pas vrai! Bientôt, je vais à nouveau parler et vous dire ce qui se passe. Nous avons la chance d'avoir ce canal de communication pour pouvoir clarifier les choses en toute transparence !", a conclu le défenseur brésilien de 34 ans qui promet dont de plus grandes révélations dans les jours à venir.

Pour rappel, ce mardi, l'OL avait communiqué sur la mise à l'écart de son joueur à travers ce communiqué : "L’Olympique Lyonnais informe qu'à la suite de sa défaite à Angers et de l'analyse qui en a été faite par les parties prenantes de la Direction Sportive et son entraîneur Peter Bosz, il a été décidé que son joueur Marcelo prendrait part à compter de ce jour aux séances d'entraînement du groupe PRO 2 composé par ailleurs de nombreux autres joueurs sous contrat professionnel et dirigé par Gueida Fofana et Jérémie Bréchet, sous la supervision permanente de Peter Bosz et de son staff".

"Le comportement inapproprié de Marcelo dans les vestiaires, à l'issue du match disputé à Angers, justifie cette décision prise unanimement par l'ensemble de la Direction Sportive de l'Olympique Lyonnais. Le joueur a été informé de cette décision hier après-midi par Juninho et Peter Bosz. La Direction Sportive de l'Olympique Lyonnais rappelle que l'ensemble de ses joueurs doivent démontrer un état d'esprit et un engagement indéfectibles pour retrouver sans tarder des résultats conformes aux ambitions du club", a conclu l'OL.

Le torchon brûle entre l'Olympique Lyonnais et Marcelo. Arrivé en 2017 chez les Gones, le défenseur brésilien de 34 ans va selon toute vraisemblance faire ses valises et quitter le club rhodanien après quatre saisons complètes chez les Gones et 120 matches disputés sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais.