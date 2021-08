OFFICIEL : Lyon - Marcelo mis à l'écart

L'Olympique Lyonnais a annoncé la mise à l'écart de Marcelo de l'équipe première suite à son comportement après le match contre Angers.

Marcelo paye le début de saison décevant de l'Olympique Lyonnais. Alors que Foot Mercato annonçait des négociations entre l'OL et le défenseur brésilien pour la résiliation de son contrat, une information que Goal est en mesure de confirmer, le joueur de 34 ans a été écarté de l'équipe première ce mardi après-midi et s'entraînera avec la réserve. L'Olympique Lyonnais a confirmé la nouvelle dans un communiqué, donnant encore plus de crédit au probable futur départ du Brésilien.

"L’Olympique Lyonnais informe qu'à la suite de sa défaite à Angers et de l'analyse qui en a été faite par les parties prenantes de la Direction Sportive et son entraîneur Peter Bosz, il a été décidé que son joueur Marcelo prendrait part à compter de ce jour aux séances d'entraînement du groupe PRO 2 composé par ailleurs de nombreux autres joueurs sous contrat professionnel et dirigé par Gueida Fofana et Jérémie Bréchet, sous la supervision permanente de Peter Bosz et de son staff" , a indiqué l'OL.

L'article continue ci-dessous

Le comportement inapproprié de Marcelo dans les vestiaires, à l'issue du match disputé à Angers, justifie cette décision prise unanimement par l'ensemble de la Direction Sportive de l'Olympique Lyonnais. Le joueur a été informé de cette décision hier après-midi par Juninho et Peter Bosz. La Direction Sportive de l'Olympique Lyonnais rappelle que l'ensemble de ses joueurs doivent démontrer un état d'esprit et un engagement indéfectibles pour retrouver sans tarder des résultats conformes aux ambitions du club ", a ajouté le club rhodanien dans son communiqué.

L’Olympique Lyonnais informe qu'en accord entre les parties prenantes de la Direction sportive et son entraîneur Peter Bosz, il a été décidé que son joueur Marcelo prendrait part à compter de ce jour aux séances d’entraînements du groupe PRO 2. https://t.co/oBxqa26ykc — Olympique Lyonnais (@OL) August 17, 2021

En deux matches, face à Brest et Angers, l'Olympique Lyonnais a déjà encaissé quatre buts. Certes, l'OL évoluait sans son meilleur défenseur lors des saisons précédentes, Jason Denayer, mais cela ne suffit pas à expliquer tous les maux du club rhodanien. La défense est apparue particulièrement en difficulté face à Angers, à l'image du deuxième but concédé par l'OL. Un but contre son camp de Marcelo sur une remise pour Anthony Lopes, mal assurée.

Le Brésilien a été particulièrement en difficulté lors de cette lourde défaite. Marcelo aurait pu écoper d'un carton rouge en première période et a multiplié les relances dangereuses lors de cette rencontre. Le défenseur de 34 ans a été mis à mal par le jeune Mohamed-Ali Cho. L'attaquant d'Angers a donné le tournis à son défenseur, affichant sa fébrilité et sa lenteur au grand jour. Outre la situation de Marcelo, l'OL a rassuré ses supporters en évoquant le mercato et assurant vouloir recruter avant la fin du marché des transferts.

"L’Olympique Lyonnais tient par ailleurs à préciser que la Direction du Football travaille activement sur plusieurs pistes de recrutement ciblées, en étroite concertation avec son entraîneur Peter Bosz et rappelle vouloir mettre en œuvre une stratégie d’achat pertinente et cohérente, sans céder à la pression médiatique, afin de saisir les meilleures opportunités en lien avec le marché actuel tout en disposant de ressources permettant au club de se donner les moyens de ses ambitions ", a conclu l'OL.