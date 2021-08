Angers-Lyon (3-0) : Peter Bosz choqué par le tacle de Maxwel Cornet

Battu 3-0 à Angers, Peter Bosz n'a pas apprécié la prestation de son équipe et encore moins l'expulsion de Cornet pour un tacle non maîtrisé.

C'est un Peter Bosz très mécontent qui s'est présenté devant les journalistes en conférence de presse, après le naufrage de son équipe sur la pelouse d'Angers. Après nul au Parc OL lors de la première journée, Lyon n'a toujours pas gagné cette saison.

Comment expliquez-vous cette lourde défaite ?

« D'abord, il faut féliciter Angers, qui a mérité de gagner 3-0. Cela aurait même pu être le score à la mi-temps, ou alors 3-1 parce que Karl (Toko Ekambi) a eu une grosse occasion. Anthony (Lopes) nous avait maintenus dans le match. Aujourd'hui, Angers, c'était une équipe, et nous, on était onze joueurs qui ont fait leur truc dans leur coin. On n'a pas vu une équipe qui voulait gagner, et ça me dérange. »

Pouvez-vous nous expliquer vos changements à la mi-temps ?

« Oui, j'ai sorti Castelo (Lukeba) parce qu'il avait un jaune et qu'il est jeune, mais l'autre défenseur central (Marcelo) avait un jaune aussi, et c'est un troisième (Maxwel Cornet) qui est expulsé. Ce n'était pas intelligent de tacler là, surtout quand on va aussi vite que Maxwel. »

Comment remédier à vos problèmes défensifs ?

« On peut parler de la défense, des problèmes individuels, mais le foot, ça commence par la mentalité de vouloir gagner. Il faut donner 100 %. C'est ce que j'ai aimé chez Angers et que je n'ai pas vu dans mon équipe. Qu'est-ce qu'on a fait avec le ballon ? Rien. On n'a rien fait, on n'a pas joué vite, rien. »

Êtes-vous inquiet pour la suite de la saison ?

« Bien sûr que je suis inquiet, ça me rend fou ! Il y avait des supporters aujourd'hui (188 dans le parcage visiteur, n.d.l.r.), ils sont venus de loin, mais qu'est-ce qu'on a donné aux supporters ? Rien, rien du tout. Si on veut gagner quelque chose, la mentalité doit changer vite. Je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu aujourd'hui. »