OL - Lille : Mauvaises nouvelles pour Pierre Sage

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, retient son souffle avant d’affronter Lille mercredi en Coupe de France.

L’Olympique Lyonnais sera aux prises avec le LOSC mercredi à l’occasion de 8es de finale de la Coupe de France. Une rencontre importante pour l’OL qui voit en ce tournoi, une chance de trophée cette saison. Cependant, le choc contre les Dogues s’annonce déjà compliqué pour Pierre Sage et ses joueurs qui se présenteront avec une équipe diminuée.

Getty

L’OL veut enchainer contre Lille

Dans le dur en Ligue 1, l’OL (15e, 19pts) s’est relancé dimanche dernier en s’imposant contre l’Olympique de Marseille (1-0). Une victoire de prestige qui fait toujours au plaisir aux supporters rhodaniens lors qu’elle intervient face à l’OM. Ce résultat confirme également l’optimisme qui règne dans le Rhône après le mercato intéressant réalisé par l’Olympique Lyonnais.

L'article continue ci-dessous

Une dynamique sur laquelle veut surfer Pierre Sage et ses joueurs contre Lille en Coupe de France ce mercredi. « Il y a de la fatigue physique, mais l’énergie mentale se récupère beaucoup plus rapidement avec des succès. On était content de cette victoire, mais on s'est rapidement tourné vers la Coupe de France », lance Pierre Sage en conférence de presse, mardi.

Pierre Sage privé de trois joueurs, Benrahma toujours incertain

Cependant, l’OL va se présenter avec une équipe décimée face aux Dogues. Johan Lepenant, Dejan Lovren et Henrique sont d’ores et déjà forfaits pour le choc contre le LOSC. En plus de ces derniers, Pierre Sage n’est pas sûr de pouvoir compter sur Said Benrahma. Recrue phare du mercato hivernal, l’international algérien était sur le coup d’une suspension de la Fédération anglaise pour avoir été exclu d’un match.

Getty

Alors qu’il n’a pas joué l’Olympico contre l’OM, Pierre Sage espère que les différentes instances pourront trouver un terrain d’entente pour rendre Benrahma opérationnel dès mercredi. « On attend encore des retours sur ce sujet. Il y a eu trois niveaux de décisions avec la Fédération anglaise par rapport au match de West Ham jeudi dernier, la LFP pour le match de dimanche et là, la FFF avec la Coupe de France. On attend leur retour » confie le technicien français qui pourra, en revanche, compter sur la présence de l’autre recrue phare de l’hiver en l’occurrence, Orel Mangala.