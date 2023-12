OL : Les mots forts de Pierre Sage sur deux cadres

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, s’est exprimé sur deux de ses cadres, lundi.

L’Olympique Lyonnais se relève enfin dans le championnat français. Sous la houlette de son nouvel entraineur (intérimaire, ndlr), le club rhodanien a quitté la dernière place de Ligue 1 pour remonter au 16e rang. Grand artisan de cette révolution lyonnaise, Pierre Sage n’est pas moins élogieux envers ses joueurs au moment d’évoquer le renouveau des Gones.

Pierre Sage évoque l’état d’esprit de ses joueurs

Les deux dernières rencontres de l’OL en Ligue 1 se sont tous soldés par des victoires (3-0 vs Toulouse et 1-0 contre Monaco). Outre la victoire, les Gones ont également été convaincants dans le jeu. Des satisfactions qui ont changé l’ambiance, négative il y a quelques semaines, au sein du vestiaire lyonnais. En conférence de presse lundi avant le choc contre le FC Nantes, Pierre Sage a confirmé que l’atmosphère autour du club avait changé.

« Il y a plus de sourires, ce qui rend l’entraînement un peu plus léger. Il faut toutefois faire attention, car le statut de l’équipe change. Il faut assumer cette nouveauté. Il ne faut pas perdre de vue que l’objectif est d’atteindre environ 35 points. L’enjeu est de mobiliser les joueurs dans le travail », admet l’entraineur de l’Olympique Lyonnais.

Pierre Sage encense deux cadres de l’OL

Pierre Sage ne serait pas en train de réussir son intérim sans le concours de ses joueurs. Celui qui a été confirmé sur le banc de l’OL jusqu’à la fin de l’année, n’a particulièrement, pas tari d’éloges envers deux de ses cadres et pas des moindres. Pierre Sage a profité de la conférence de presse pour féliciter Corentin Tolisso et Maxence Caqueret pour leur travail remarquable dans l’entrejeu lyonnais. « Le fait d’avoir joueur de plus derrière donne plus de liberté offensivement à Maxence Caqueret et à Corentin Tolisso. La discipline défensive de Maxence permet à Corentin de s’engager plus offensivement, et vice versa. Quand nous sommes passés à une configuration à trois milieux ensuite, c’était très intéressant aussi », confie le coach des Gones. Un hommage aux allures de réponses à celui de Maxence Caqueret à l’entraineur français il y a quelques heures.