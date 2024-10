OL, le ton monte entre les ultras

Après les violences au stade lors de la victoire de l’OL contre le FC Nantes, dimanche, les ultras s’attaquent à travers diverses sorties médiatiques.

La victoire de l’Olympique Lyonnais contre le FC Nantes (2-0), dimanche, a été entachée par une bagarre des supporters du club rhodanien à la fin du match. Après ces affrontements au cours desquels des individus ont été blessés, les divers groupes de supporters de l’OL se mangent à travers des sorties sur la toile.

Les Six-Neuf Pirates dénoncent la violence

Après le coup de sifflet final entre l’OL et Nantes, une grosse bagarre a éclaté entre supporters lyonnais en bas du bloc 439, situé sous l'un des écrans géants du Groupama Stadium. Des individus issus des deux kops (nord et sud) attendaient les membres du « Six Neuf Pirates » (SNP) à la sortie de leur bloc. Une bagarre a alors éclaté entre eux avec des armes dans chaque camp. Deux supporters ont été blessés, dont un au couteau. Un fait déploré par le groupe SNP, lundi dans un communiqué.

Selon le communiqué du groupe SNP, « un premier guet-apens avait été organisé après le match contre l’Olympiakos au niveau de l’OL Vallée. Cette attaque avait déjà fait des blessés de notre côté et a nécessité l’intervention de la sécurité du club ainsi que des forces de l’ordre ». S’ils veulent « rencontrer et apaiser les tensions avec les deux autres groupes historiques », les SNP se disent « totalement apolitiques, cosmopolites, ouverts à toutes et tous, et non violents » et justifient leur tenue « parfois critiquée, car certains de nos visages, noms et mêmes adresses sont connues des personnes qui nous menacent. Nous habiller en noir ou couvrir parfois nos visages est donc une question de survie ».

Les Bad Gones et le Kop du Virage Nord répliquent

Au lendemain de cette sortie des Six-Neuf Pirates, les deux autres groupes sortent du silence pour répondre à leurs homologues. « Notre seul engagement politique se résume à l'Olympique Lyonnais. Nous avons toujours réagi de manière radicale face à des membres utilisant notre association à des fins politiques (…) Que des membres de groupes se soient faits insultés et même suivre par plusieurs personnes masquées avant le match de Nantes est un fait », ont déploré les Bad Gones, ce mardi, dans leur communiqué.

De l’autre côté, les membres du Virage Nord accusent les SNP d'être à l'origine des violences constatées dans les stades. « Un groupe apolitique qui ne serait que paix et amour ? Mais alors, comment expliquent-ils les armes retrouvées par la police autour d’eux (…) Comment expliquent-ils que la seule personne arrêtée pour port d’arme fasse partie de leur attroupement ? Comment expliquent-ils leurs appels à venir "chasser les fachos du stade" sur plusieurs messages privés (…) sur divers réseaux sociaux ? Comment peuvent-ils se positionner en tant que victimes en venant armés dans un stade de foot et masqués comme pour Halloween », a déclaré le Virage Nord, ce mardi.

Par ailleurs, ce dernier demande à l’OL de mettre en vigueur ses règles quant à la création des Associations. « Nous demandons que les règles du club soient respectées : "Pour qu'un groupe de supporter soit reconnu il doit prouver un comportement exemplaire durant un minima d'un an », ajouté le Virage Nord dans sa note.