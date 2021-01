OL - Le message sympa de Benzema pour Kadewere

Grand supporter de son club formateur, Karim Benzema a adressé un message à Tino Kadewere avant le derby contre Saint-Étienne.

L'Olympique Lyonnais affrontait son voisin honni de Saint-Étienne ce dimanche soir dans le cadre du derby. Une rencontre terminée par une très large victoire rhôdanienne face à des Verts largement diminués par les nombreux cas de Covid qui touchent le club depuis deux semaines.

Onze ans après son départ du club qui l'a vu faire ses grands débuts et marquer ses premiers buts, Karim Benzema continue de suivre de près l'actualité de l'Olympique Lyonnais, et n'a pas manqué l'occasion d'adresser un message de soutien aux joueurs avant cette rencontre si particulière. Et à un joueur en particulier : Tino Kadewere.

"Lyonnais, ce soir vous pouvez rendre fiers et heureux toute une ville, on est tous derrière vous. Tino, continue de réaliser tes rêves", a écrit l'attaquant du , en référence aux déclarations du jeune homme en marge du match aller.

Lyonnais ce soir vous pouvez rendre fiers et heureux toute une ville on est tous derrière vous ! Et Tino continues de réaliser tes rêves ! 💪🏼#ASSEOL #TeamOL #Derby pic.twitter.com/W1UZA6tAwX — Karim Benzema (@Benzema) January 24, 2021

Le 8 novembre dernier, les Gones l'emportaient en effet 2-1 sur leur pelouse grâce à un doublé de l'ancien havrais, entré en cours de seconde période. Sauf que l'intéressé avait glissé dans une interview à Téléfoot avant la rencontre avoir rêvé de donner la victoire aux siens en inscrivant... deux buts. Un rêve prémonitoire, donc.

"C'est fou, mais j'ai fait un rêve il y a deux jours. Je marquais deux buts dans ce derby, avait-il alors assuré. Je ne sais pas, mais j'espère qu'il va se réaliser."

Un rêve sur lequel Karim Benzema comptait donc une nouvelle fois pour ce nouvel affrontement à Geoffroy Guichard. Résultat ? Un nouveau doublé pour Tino, auteur de l'ouverture du score et du quatrième but de son équipe.

Débarqué à l'été dernier, Kadewere avait alors rendu hommage à Karim Benzema lors de sa présentation. "J’ai pensé à Karim Benzema. C’est l’un de mes joueurs préférés. Pour être honnête, c’est l’une des grandes raisons de ma signature à Lyon. (...) On ne sait jamais, un jour, je serai peut-être comme Benzema (rires)", avait-il espéré.

Dans tous les cas, marquer quatre buts dans les derbies pour sa première saison entre Saône et Rhône devrait déjà lui valoir une assez belle place dans le cœur des supporters lyonnais.