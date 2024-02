OL : Le message de Pierre Sage à Cherki après sa prestation en Coupe de France

Lyon a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, mercredi en battant le LOSC.

Le Groupama Stadium avait servi de cadre, mercredi soir, au duel des huitièmes de finale de la Coupe de France entre l’Olympique Lyonnais et le LOSC Lille. Une rencontre logiquement remportée par les hommes de Pierre Sage, grâce à une copie satisfaisante de Mathis Rayan Cherki, auteur d’un but et une passe décisive.

L’OL en route pour un neuvième titre

L’Olympique Lyonnais, en pleine confiance depuis sa victoire (1-0) contre Marseille en 20e journée de Ligue 1, rêve d’un neuvième sacre en Coupe de France. Ce mercredi soir, les Gones ont accordé leur hospitalité à leurs homologues lillois en huitièmes de finale de Coupe de France. Au bout du temps imparti à la rencontre, ce sont les locaux, qui ont pris le dessus avec une victoire 2-1.

Nouvelle recrue de l’Olympique Lyonnais, le Nigérian Gift Orban a ouvert le score pour le club rhodanien grâce à une offrande de Rayan Cherki avant la pause (40e). Au retour des vestiaires, le passeur s’était érigé en buteur juste au début de la seconde période. Ceci après un cafouillage dans le cadre des Dogues.

Sage ne veut pas s’enflammer pour Cherki

Bien qu’il ait été buteur et passeur, notamment l’acteur de la qualification des Gones pour les quarts de finale de la Coupe de France, Rayan Cherki ne partage pas une très bonne relation avec son coach. En conférence de presse après la victoire, ce dernier a évoqué sa relation avec son joueur.

« Je m’efforce de le gérer dans sa singularité, avec parfois de la franchise, parfois de la tolérance et de la patience (…) Dans notre relation, on s’était un peu éloignés depuis un match, mais ça va un peu mieux, sauf quand il sort. Mais parfois, le mieux est l’ennemi du bien et je pense qu’il valait mieux en arrêter là », a lâché Pierre Sage, qui s’est quand même réjoui de la prestation de son milieu de terrain aligné sur l’aile droite contre le LOSC, mercredi soir.