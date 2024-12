OL, le bel hommage de Jean-Michel Aulas à Anthony Lopes

Après son départ de l’OL, Anthony Lopes a reçu un magnifique hommage de la part de Jean-Michel Aulas, mardi.

L’Olympique Lyonnais n’a pas attendu le 1er janvier avant de boucler les premiers départs de son effectif. Contraint de vendre cet hiver, le club rhodanien a déjà libéré l’un de ses indésirables, en l’occurrence, Anthony Lopes. Un départ qui n’a pas manqué de susciter une réaction de l’ancien président lyonnais, Jean-Michel Aulas.

L’hommage poignant de Jean-Michel Aulas à Anthony Lopes

Gardien emblématique de l’OL, Anthony Lopes n’évoluera plus sous les couleurs rhodaniennes. L’international portugais, écarté depuis le début de la saison, a rejoint les rangs du FC Nantes, ces dernières heures. Le club nantais a officialisé son arrivée lundi pour les six prochains mois, plus deux années supplémentaires en option. Avant son départ, Anthony Lopes a résilié son contrat d’un commun accord avec l’Olympique Lyonnais, comme confirmé par le club de la cité des Gaules.

Getty

C’est une grande page qui se tourne à Lyon. Après 489 matchs disputés sous le maillot lyonnais, Anthony Lopes a été poussé à la sortie cette saison. Le gardien lusitanien a non seulement été relégué au profit de Lucas Perri, mais a aussi été déclassé dans la hiérarchie des portiers (il était devenu le 4e gardien). Une situation inconfortable pour le joueur, formé à Lyon, qui a finalement opté pour Nantes, 14e de Ligue 1, afin de se relancer. Malgré son départ par la petite porte, Anthony Lopes aura laissé une empreinte indélébile à l’OL à en croire les propos de Jean-Michel Aulas.

L'article continue ci-dessous

« Anthony tu as été et tu demeureras un vrai champion : un combattant exceptionnel, une légende pour l’OL, un homme de cœur aussi pour ta famille et tes amis, un mec bien, une belle personne. Merci pour tout ce que tu as amené à l’OL, aux supporters et au club », a écrit l’ex-président de Lyon sur les réseaux sociaux.