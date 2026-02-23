OL : la sortie fracassante de Raymond Domenech sur Endrick

La chute de l’Olympique Lyonnais en Alsace (3-1) ne se résume pas au score. Elle a aussi déclenché une analyse sévère sur un joueur attendu au tournant : Endrick. Aligné sur le flanc droit face au RC Strasbourg, l’attaquant n’a jamais trouvé le bon tempo. Et sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Raymond Domenech a vidé son sac.

Une prestation qui interroge

Face à Strasbourg, Endrick n’a pas pesé. Trop excentré, peu impliqué dans les duels, rarement disponible entre les lignes, il n’a offert que peu de solutions à ses partenaires. L’OL a manqué de profondeur, de liant, d’appels tranchants.

L’ancien sélectionneur des Bleus n’a pas cherché à arrondir les angles : « Il fallait vraiment qu’il sorte, il ne servait à rien sur le terrain et n’apportait aucune solution. Lyon m’a un peu déçu, surtout Endrick. Tous les attaquants doivent faire un vrai travail défensif, proposer des solutions et donner un peu de profondeur. Lui, il n’a rien fait de tout ça. Sur le deuxième but, il est resté à cinq mètres de l’action, il regardait juste. Il ne donne aucune option en profondeur, prend le ballon, court et le perd. Parfois, il envoie un ballon par-dessus ou garde le ballon arrêté. Franchement, qu’il soit resté tout le match, c’est décevant ».

Un signal fort envoyé à l’OL

Le constat est rude. Domenech pointe un manque d’implication, notamment sur le plan défensif, et une absence d’impact offensif. Dans un match qui pouvait relancer la concurrence en haut de tableau, l’OL a semblé en retrait, et Endrick cristallise les critiques.

Reste à savoir comment le staff lyonnais réagira après cette sortie médiatique très commentée. En tout cas, le Brésilien est attendu lors de l’Olympico dimanche prochain contre l’OM au Stade Orange Vélodrome.