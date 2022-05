OL : la réponse énigmatique de Moussa Dembélé sur son avenir

C'est officiel depuis mercredi soir et la victoire de l'OGC Nice à Saint-Etienne, l'Olympique Lyonnais ne sera pas européen la saison prochaine. Néanmoins, l'OL voudra finir la saison sur une bonne note avec son dernier match à domicile, samedi soir, face à Nantes. Auteur de dix-neuf buts en vingt-huit matches de Ligue 1, Moussa Dembélé n'a certes pas toujours été efficace cette saison, mais l'attaquant français a rempli son rôle et n'est pas la cause principale des maux lyonnais.

Dembélé place le club face à ses responsabilités

Revenu cet été après un prêt à l'Atlético Madrid, Moussa Dembélé conserve une assez belle cote sur le marché et avec le possible retour d'Alexandre Lacazette, un départ pourrait à l'ordre du jour. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Nantes, Moussa Dembélé a botté en touche concernant son avenir : "Mon avenir on en parlera plus tard, ce n'est pas le moment d'en parler, je suis concentré sur le match contre Nantes".

"Le pouvoir revient au club et au joueur, ça va dans les deux sens. On verra en fin de saison si les discussions avancent, mais je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Mes statistiques ? Je ne me pose pas de limite, je veux toujours aller le plus loin possible.", a ajouté le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais cette saison.

"On n'est pas où on devrait être et ça nous fait un peu chier"

Moussa Dembélé a fait un bilan collectif de la saison lyonnais : "La saison n'a pas été simple, mais on va essayer de finir sur une bonne note. Il faut avoir une sursaut d'orgeuil, abordé ce match en voulant le gagner comme tout professionnel. Je ne crains pas le retour au Groupama Stadium, il faut passer outre et se concentrer sur le match. On est tous professionnels, on est tous concentrés et on sait ce qu'on doit faire."

"On n'est pas où on devrait être et ça nous fait un peu chier. Personnellement, j'ai essayé d'aider l'équipe, j'ai marqué mes buts mais ce n'était pas suffisant. L'ADN lyonnaise est importante et c'est ce qui a fait les beaux jours du club. Le beau jeu, les buts, les belles performances, c'est l'OL. Ca passe par nous, les joueurs, et les décisions prises par le club", a ajouté l'attaquant des Gones.

"Je me suis affirmé dans le leadership, le brassard m'a poussé à encore plus aider mes coéquipiers. J'ai pu m'affirmer en tant que leader. Je suis encore jeune, techniquement, il y a encore une marge de progression. J'ai progressé un peu partout. Le leadership est naturel, je ne fais pas ça pour prendre du plaisir. J'aime bien pousser mes coéquipiers à faire le maximum, surtout qu'on a un groupe assez jeune et qu'on a besoin de leaders", a conclu Moussa Dembélé.