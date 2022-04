Lyon : Boycott des Bad Gones contre Bordeaux, Aulas pas entendu

"Quand on investit pour venir voir un match, on a envie que la fête soit belle et que le résultat soit à la hauteur. Je veux dire aux supporters qu’on partage leur tristesse", a déclaré Jean-Michel Aulas à l’attention des supporters vendredi, au lendemain de l’élimination de son Olympique Lyonnais en quarts de finale de la Ligue Europa face à West Ham (1-1, 0-3), dans une fin de match marquée pas de violentes échauffourées entre supporters, stadiers et forces de l’ordre.

Le président lyonnais a déclaré vouloir "laver le linge sale en famille", mais son appel à l’unité n’a visiblement pas été entendu. Car ce samedi, les Bad Gones lui ont répondu, et le principal groupe de supporters de l’OL a pris la décision de boycotter la rencontre face à Bordeaux, dimanche au Groupama Stadium.

45 minutes contre Angers, 90 face à Bordeaux

"Dimanche nous ne serons pas présents au Virage Nord. Nous encourageons tous nos membres et tous les abonnés à en faire de même. À notre équipe et à notre club de faire le boulot et de montrer qu'ils ont un zeste de fierté. (...) Nous n'avons pas vocation pour le moment à contempler ce triste spectacle. Le coeur n'y est plus pour le moment...", ont déclaré les Bad Gones dans un communiqué.

Face à Angers (3-2), lors de la précédente journée, les Bad Gones et le groupe Lyon 1950 avaient déjà boycotté les 45 premières minutes de la rencontre, avant de revenir dans les tribunes pour le second acte. Il n’en sera donc rien face à Bordeaux. La rupture serait-elle définitivement consommée entre l’Olympique Lyonnais et ses supporters ?