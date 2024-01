OL : L’hommage très "classe" de Pierre Sage à l’entraîneur de Bergerac

Mis en difficulté par Bergerac, vendredi, l’OL a pu se qualifier en 8es de finale de Coupe de France. Sage a été très élogieux envers le coach adverse

Bergerac, club de National 2, et l’Olympique Lyonnais ont ouvert le bal aux matchs des 16es de finale de la Coupe de France, vendredi soir. A l’issue de ce match âprement disputé au Stade municipal de Beaublanc à Limoges, c’est le club rhodanien qui a pu tirer son épingle du jeu en s’imposant difficilement sur le score de 1-2.

Sage ravi du match de ses joueurs

Mis en difficulté par le club de quatrième division, l’Olympique Lyonnais a pu se démarquer in fin de compte. Nouvelle recrue des Gones, Malick Fofana a ouvert le score pour les Rhodaniens (37e). Mais les Bergeracois étaient revenus au score avant la mi-temps par le biais de Romain Escarpit (45e+1). Mais Maxence Caqueret a donné la victoire aux Gones à la 78e minute de jeu. En conférence de presse après la qualification, l’entraîneur de l’OL a salué la prestation livrée par ses joueurs. Il déplore tout de même le fait que ce match est joué loin de la ville de Dordogne.

Getty

« Tout le monde a vu une autre forme de spectacle, un vrai match de coupe. Tout le monde était debout dans le stade. Je trouve dommage qu'un club amateur joue à 2h30 de chez lui. C'est dommage pour ses supporters, surtout un soir de semaine. Il faut penser à ces gens-là, il y a beaucoup de bénévoles qui se mobilisent. Tous les gamins du club devraient être présents dans les tribunes Ce devait être une fête, peut-être qu'il y a 1.000 ou 1.500 personnes de moins », a déclaré Pierre Sage.

Pierre Sage encense Yassine Azahaf

Bien que l’OL ait remporté le match, Pierre Sage reconnaît les qualités du jeune entraîneur de Bergerac, Yassine Azahaf, qui n'a pas changé son plan de jeu malgré le scénario du match et le carton rouge reçu par Christian Gyeboaho (65e). Le coach des Gones a été très élogieux envers son jeune compatriote en conférence de presse après la qualification.

« Tout était réuni pour que ce soit un match bizarre. On se fait égaliser avant la mi-temps, on n'a pas beaucoup d'occasions en deuxième période. Malgré tout, on arrive à marquer. Bravo à l'équipe adverse, bravo à leur coach. Je tiens à préciser qu'il n'a que 31 ans. Je tiens à faire un gros clin d'oeil à ses dirigeants, qui ont été capables de nommer un entraîneur de 31 ans à ce niveau. Bravo à lui et à son équipe. Je lui ai dit que c'est exceptionnel ce qu'il faisait et ce que son équipe est capable de faire. C'est à la hauteur de son propre parcours. Ils se sont créé des occasions à la fin. Il y a eu plusieurs situations litigieuses. Anthony Lopes fait un arrêt important. On voit que cette équipe a des valeurs. On voit que lui est très calme sur le côté. Les éducateurs qui viennent d'en bas permettent aussi d'écrire de belles histoires. Je connais un peu les dirigeants de ce club et je ne suis pas surpris », a déclaré Sage au micro de beIN Sports.