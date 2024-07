OL, l’énorme défi d’Alejandro Gomez Rodriguez

Nouvelle recrue, Alejandro Gomez Rodriguez a dévoilé ses ambitions avec le club rhodanien, mardi.

L’Olympique Lyonnais n’est pas en reste lors de ce mercato estival. Sans faire grand bruit, le club de la cité des Gaules a réussi à s’offrir de jolis coups sur le marché des transferts. L’une des belles opérations de l’OL cet été est le recrutement d’Alejandro Gomez Rodriguez. La pépite de 16 ans a même déjà annoncé la couleur ce mardi, quelques jours seulement après son arrivée dans le Rhône.

L’OL arrache Alejandro Gomez Rodriguez à l’Angleterre

Avec la Ligue Europa à disputer la saison prochaine, l’OL devait absolument se renforcer cet été. Après avoir donc levé les options d’achat de plusieurs joueurs prêtés (Benrahma, Nuamah, Caleta-Car, Baldé), le club rhodanien s’est lancé à la recherche des bonnes pioches sur le marché des transferts.

L'article continue ci-dessous

Une quête fructueuse qui a permis à Lyon de recruter des joueurs comme Thiago Almada, Moussa Niakhaté, Georges Mikautadze ou encore Alejandro Gomez Rodriguez. Ce dernier est d’ailleurs l’une des belles surprises de l’OL qui a réussi à chiper le jeune attaquant anglais aux cadors de Premier League.

Les ambitions d’Alejandro Gomez Rodriguez avec l’OL

Evoluant avec les équipes de jeunes de Southampton, Alejandro Gomez Rodriguez a décidé de poursuivre sa post-formation dans le Rhône. Alors qu’il était ciblé par des grandes écuries comme Manchester City ou encore Chelsea, c’est avec l’OL que l’international U17 anglais a paraphé son premier contrat professionnel. Et Alejandro Gomez Rodriguez est déjà plein d’ambitions dès son arrivée avec l’objectif de se faire une place dans l’équipe première dans un futur proche.

« Je pense que mon adaptation se passera très bien. La première année sera difficile mais je pense m’adapter très rapidement. Je sais que Lyon est un grand club. Il donne la chance aux jeunes de prouver leur valeur pour intégrer l’équipe première. Et c’est ce que je recherche. J’ai de la reconnaissance pour ce club et les supporters et j’espère pouvoir les amener en Ligue des Champions », déclare-t-il dans une interview avec le média de l’Olympique Lyonnais.