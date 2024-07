Mercato, un crack anglais attendu à l'OL

L’OL est sur le point de boucler l’arrivée d’une pépite anglaise.

Le mercato estival continue de battre son plein en France depuis son ouverture, le 10 juin dernier. Loin de l’Allemagne et de l’Euro 2024, les clubs français consacrent, eux, leur été, à la formation de leurs nouveaux effectifs pour la saison prochaine. C’est le cas de l’Olympique Lyonnais qui pose aussi, de façon discrète, ses pions sur le marché des transferts. Le club rhodanien a plus ou moins de la réussite et devrait accueillir un crack anglais dans son effectif dans les prochaines journées.

Le mercato ingénieux de l’OL

L’OL a démarré son mercato sur la pointe des pieds. Ce qui est normal d’autant plus que le club du Rhône ne dispose pas d’assez de moyens pour faire des folies sur le marché des transferts cet été. Mais Lyon a une Coupe d’Europe à disputer la saison prochaine et est donc contraint de se renforcer à des postes clés.

Si la vente d’OL Reign a pu aider le club à renflouer ses caisses, les Gones ne sont pas allés chercher loin et ont juste levé les options d’achat de quelques joueurs en prêt. C’est ainsi que Said Benrahma et Ernest Nuamah sont devenus définitivement Lyonnais.

L’OL chipe Alejandro Gomes Rodriguez à l’Europe

En plus de ces derniers, l’Olympique Lyonnais a bouclé le dossier Thiago Almada qui devrait rallier le Rhône l’hiver prochain après un passage à Botafogo, autre club appartenant à John Textor. En attendant, c’est en Premier League que l’OL est allé piocher un nouveau renfort en la personne d’Alejandro Gomes Rodriguez.

Selon Fabrizio Romano, la pépite anglaise (16 ans) aurait même déjà trouvé avec Lyon. Evoluant avec les U18 de Southampton, l’attaquant anglais aurait rejeté des offres émanant d’Angleterre et d’Italie. Si les détails sur le transfert n’ont pas encore filtré, Alejandro Gomez Rodriguez devrait rejoindre l’OL en tant qu’agent libre.