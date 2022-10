OL : l'énorme coup de gueule d'Anthony Lopes après les mauvais résultats de Lyon

Le gardien de l'OL, véritable cadre du vestiaire, a tiré la sonnette d'alarme alors que Lyon vient d'enchaîner quatre défaites consécutives.

L'Olympique Lyonnais va-t-il réussir à réaliser la passe de cinq ? Ce vendredi, l'OL peut réussir l'exploit, ou pas, d'enchaîner une cinquième défaite consécutive en Ligue 1. Un triste bilan que les coéquipiers d'Alexandre Lacazette vont tenter d'éviter. Pour ça, l'Olympique Lyonnais va devoir réaliser un match accompli contre Toulouse et relever la tête.

"Un sentiment de honte"

Le week-end dernier, l'OL s'est logiquement incliné sur la pelouse de Lens puisque les hommes de Peter Bosz ont été surclassé par ceux de Franck Haise. Après la rencontre, Anthony Lopes s'était déjà montré alarmiste et agacé par cette nouvelle défaite. Présent en conférence de presse avant le match contre Toulouse, le gardien de Lyon, ancien capitaine de l'équipe, a appelé ses coéquipiers à se retrancher les manches.

"Il y a de la colère mais avec l’expérience que j’ai maintenant je pense aussi que j’arrive à faire la part des choses. Je pense que parfois à chaud, il vaut mieux éviter de dire certaines choses et il faut se poser le lendemain. Le coach a dit qu’il avait eu beaucoup de discussions et je n’ai pas besoin de revenir là-dessus. Le meilleur des remèdes cela sera sur le terrain, il faut répondre présent dès l’entame de match et foutre le feu le plus vite possible dans la rencontre pour amener tout le monde avec nous", a analysé Anthony Lopes.

"On ne lâchera personne"

"Il y a beaucoup de personnes touchées. La totalité de l’effectif est touché de cette situation. On a quand même un sentiment de rage. De honte aussi. C’est très compliqué dans un club qui a énormément d’ambitions comme l’Olympique Lyonnais qui est un des plus grands clubs d’Europe. Enchaîner quatre défaites d’affilée c’est dur!", a ajouté l'international portugais.

Antony Lopes ne compte absolument pas lâcher Peter Bosz, au coeur de la tempête suite aux défaites de l'OL : "Dans mon état d'esprit, on ne lâchera personne. J'ai des valeurs et du respect. On va devoir mettre beaucoup plus que sur les derniers matchs. Ma relation avec Bosz? Très bien. On a parlé avec tout le groupe. Moi les grands discours cela me... Pfff."

Le seul remède pour l'OL, c'est la victoire et Anthony Lopes en est bien conscient : "Je pense qu’il y a une grosse remise en question de soi-même et du groupe pour essayer de faire les choses ensemble. Il faut amener tout le monde dans le même wagon et essayer d’aller chercher la victoire. Le seul remède c’est la victoire. En 2013-2014 aussi je crois qu'on a eu une première partie de saison compliquée. Les choses peuvent rapidement basculer du bon côté avec une série de victoires."