OL : Son avenir, la mauvaise série, la saison de Lyon... Peter Bosz se confie avant le match contre Toulouse

Après quatre défaites consécutives, Peter Bosz se sait sous pression avant la réception de Toulouse. Relance impérative pour l'OL.

L'Olympique Lyonnais s'apprête à jouer gros ce vendredi soir en ouverture de la 10e journée de Ligue 1 contre Toulouse.

"Le message passe toujours avec les joueurs"

Après quatre défaites consécutives, les Gones n'ont plus aucun droit à l'erreur face au promu et sont dans l'obligation de se relancer, sans quoi Peter Bosz pourrait être remercié.

"Le message passe toujours avec les joueurs. Je suis là depuis plus d'un an et on ne peut pas dire que le message ne passe qu'à moitié", a assuré le technicien néerlandais à 48h de ce qui pourrait être son "match le plus important à Lyon".

"Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain mais un match reste différent d'un autre. Une partie de mon job c'est la communication et j'ai parlé avec le groupe. J'ai posé des questions, j'ai dit ce que je pensais et j'ai parlé individuellement à certains."

L'ancien coach de l'Ajax se sait fragilisé sur les bords du Rhône. "Il y a un travail à faire avec les joueurs mais pas seulement avec l'entraîneur. Je n'ai pas l'habitude de perdre quatre fois d'affilée, surtout dans un grand club. Quand tu gagnes, le job est facile. Mais quand tu ne gagnes pas c'est différent et cela fait aussi partie de mon boulot", poursuit-il.

"Il faut faire quelque chose, c'est simple : il faut gagner contre Toulouse. Il ne faut pas changer pour changer mais tout le monde est déçu. Il faut parler, il faut s'entraîner et finalement montrer des choses sur le terrain. On a parlé mais il y a un moment où il faut montrer les choses. Tout simplement on doit gagner à la maison contre Toulouse."

Bosz lance un appel aux supporters

L'entraîneur rhodanien continue de croire en ses joueurs pour inverser la tendance : "Les joueurs ont les moyens de se redresser. Comme moi ils sont déçus de notre résultat et de notre performance.

"On ne peut pas dire que les joueurs n'ont pas travaillé contre Lens, qui est une équipe très dure. On ne peut pas dire que l'a bien joué mais sur le comportement je ne peux rien dire sur ce match."

Et pour y parvenir, le technicien est persuadé que les supporters auront un rôle à jouer :

"On a besoin de nos supporters. J'ai vécu des soirées extraordinaires depuis que je suis arrivé quand ils sont derrirère nous. Mais j'ai aussi vu le virage Nord sans supporters. J'espère qu'ils seront derrière nous mais il faut le mériter. Comment le mériter, il faut avoir le bon état d'esprit dès la première minute."