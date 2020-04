OL - Karim Benzema pointe du doigt la mentalité

Le joueur formé à l'OL a estimé sur la chaine officielle du club que les joueurs de Rudi Garcia doivent progresser dans leur approche des matches.

Formé à l'Olympique Lyonnais, Karim Benzema a parcouru bien du chemin depuis son départ pour le . L'attaquant français s'est imposé au fil des années comme l'un des meilleurs du monde à son poste, et peut se targuer d'avoir un palmarès digne des plus grands. Désormais âgé de 32 ans, ce dernier avait laissé entendre qu'il pourrait revenir à en fin de carrière. Déclenchant un engouement logique chez les supporters rhôdaniens.

"Ils devraient avoir la même envie que contre le PSG"

"Revenir à Lyon ? On me le répète souvent. Les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon. Après, revenir à Lyon dans l’immédiat non, parce que je suis dans le meilleur club du monde et j’ai beaucoup de choses à y faire. Pour moi, revenir à Lyon et terminer à Lyon, pourquoi pas. De toute façon, je reviendrai à Lyon, que ce soit comme footballeur ou pas", avait ainsi déclaré Karim Benzema, vendredi, interrogé par OLTV, la chaîne officielle du club.

Si ces déclarations ont largement été reprises, ses propos quelque peu critiques à l'encontre de la mentalité de l'équipe entraînée par Rudi Garcia sont passés plus inaperçus. Et pourtant, ceux-ci sonnent particulièrement juste. Selon l'attaquant du Real, le problème des Lyonnais est dans les têtes.

"Les joueurs de l’OL se mettent une bonne pression et puis derrière, ils vont penser que peut-être en faisant moins d’efforts, ils vont pouvoir gagner un match contre une équipe en bas de classement… Et ce n’est pas ça ! Ils devraient avoir la même envie que contre le PSG, il y a beaucoup de jeunes, ce ne sont plus des enfants", a analysé Karim Benzema, toujours pour OLTV. L'irrégularité lyonnaise n'en plus à prouver ces dernières saisons...