OL : Jérôme Rothen s'énerve contre Pierre Sage

L’entraîneur de l’OL, Pierre Sage, s’est attiré la colère de tout le monde après sa conférence de presse animée, mardi.

Ce soir du mercredi 7 février 2024, l’Olympique Lyonnais accueille le LOSC dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France. En conférence de presse à la veille de cette rencontre, l’entraîneur des Gones a annoncé qu’il va tourner l’effectif qui avait battu l’OM (1-0) dimanche dernier en Ligue 1. De quoi exaspérer Jérôme Rothen.

Sage veut tourner contre Lille

Mardi, Pierre Sage, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, a fait savoir que les mêmes joueurs, qui avaient débuté dimanche dernier contre l’Olympique de Marseille (victoire 1-0) au Groupama Stadium, ne seront pas utilisés de nouveau contre le LOSC, ce mercredi. Ceci lors du huitième de finale de la Coupe de France à 18 heures, ce mercredi.

« C’est une nécessité de faire tourner un peu. On doit gérer le groupe. Si on veut jouer avec de l’intensité, on se doit d’avoir des joueurs qui ont de l’énergie et des ressources devant le temps de jeu qui les attend. Le match de dimanche a puisé de l’énergie, et la victoire en a redonné. L’énergie mentale se récupère plus rapidement quand on gagne. Mais les joueurs ont beaucoup couru face à Marseille. Ils doivent bien récupérer. On verra sur l’entraînement tout à l’heure pour affiner les décisions », avait confié le coach des Gones.

L'article continue ci-dessous

Getty

Jérôme Rothen en colère contre Sage

Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme s’en est pris à l’entraîneur lyonnais. A l’en croire, Pierre Sage serait en train de jouer avec son avenir à la tête de la formation rhodanienne.

« J’ai entendu le discours de Pierre Sage. Mais il se fout de la gueule du monde! Pourquoi on critique certains entraîneurs français? A travers ce genre de discours. Il vient d’arriver, il a envie de grimper aux rideaux et de secouer tout le cocotier. Il a envie de gagner un titre quand même! L’adrénaline, elle est à son max quand tu gagnes des titres, quand tu fais une épopée en Coupe de France. Tente ta chance. Tu joues à domicile en plus, un match contre Lille. Tu viens de gagner brillamment contre Marseille et tu es en train de m’expliquer que, trois jours après, tu n’es pas capable d’avoir la même intensité. Ce n’était pas une intensité de Ligue des champions et aujourd’hui, tu es en train de nous dire que la priorité reste le maintien. Ça veut dire quoi ça? », a pesté Jérôme Rothen.

Getty Images

« Quand tu as un match de Coupe de France à domicile et que tu as la chance d’être l’affiche de ce tour, tu es en train de nous parler de maintien. Lyon, ça fait plus de dix ans qu’ils n’ont pas gagné un titre. Tu marques les esprits et l’histoire d’un club comment Pierre Sage? En gagnant des matchs et des compétitions! Peut-être que c’est l’occasion de ta vie de gagner un trophée avec Lyon, parce qu’au mois de juin, tu n’es sûr de rien Pierre Sage », a ajouté l’ancien milieu de terrain de l’Equipe de France.