OL - Jeff Reine-Adelaïde dément une "information totalement erronée"

Le Lyonnais s'est chargé de démentir l'information de L'Equipe indiquant qu'il avait annoncé à Rudi Garcia qu'il ne fallait plus compter sur lui.

En marge du Final 8 de la Ligue des Champions, le directeur sportif Juninho avait joué carte sur table avec les supporters lyonnais. Suite à ce très bon parcours, il serait difficile pour l’OL de retenir ses meilleurs éléments. On pensait notamment à Moussa Dembélé, Houssem Aouar ou encore à Memphis Depay.



Aulas fait le point sur le dossier Depay et tacle Reine-Adélaïde

Néanmoins, si ces joueurs sont bien courtisés, Houssem Aouar étant encore annoncé dans le viseur d'Arsenal, c'est surtout Jeff Reine-Adelaïde qui alimente la chronique ces dernières semaines. Peu utilisé par Rudi Garcia depuis son retour d'une longue blessure, l'ancien milieu de terrain d'Angers a clamé son mécontentement, ouvrant même la porte à un départ dans le but de retrouver un temps de jeu plus conséquent.

L'article continue ci-dessous

Jeff Reine-Adelaïde dément les informations de L'Equipe

Un désir assumé, qui s'est accompagné de nombreuses rumeurs. Ainsi, L'Equipe explique que Jeff Reine-Adelaïde a annoncé à Rudi Garcia qu'il ne fallait plus compter sur lui. Une information que le principal intéressé, forfait face à Lorient suite à une blessure contractée avec les Espoirs, à tenu à démentir immédiatement ce samedi.

« Information » totalement erronée.

Ce serait bien d’éviter de me prêter des propos que je n’ai JAMAIS prononcés. Merci pic.twitter.com/IDUnNCR4Ow — Jeff Reine-Adélaïde (@jreineadelaide) September 26, 2020

"Information totalement erronée. Ce serait bien d’éviter de me prêter des propos que je n’ai JAMAIS prononcés. Merci", a ainsi écrit le milieu offensif sur son compte Twitter personnel. Une mise au point on ne peut plus clair, qui n'en dit toutefois pas plus sur son avenir personnel alors que le mercato se termine le 5 octobre.

Plus d'équipes

Ce n'est plus un secret que le est très intéressé par son profil. L'entraîneur Julien Stéphan lui a fait part d'un projet séduisant, avec la possibilité de disputer la , mais aucun accord n'a été trouvé jusqu'ici entre toutes les parties.

Aujourd'hui, tout est ouvert concernant l'avenir de l'ancien Gunner, également sollicité par le .