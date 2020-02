OL, Rudi Garcia : « On se complique trop de choses »

Le coach lyonnais, Rudi Garcia, n’a pas du tout apprécié la productivité de ses hommes face à Amiens, ce mercredi. Et il l’a fait savoir.

L’Olympique Lyonnais a de nouveau calé en championnat ce mercredi. Après avoir perdu face à Nice samedi, les Gones ont dû partager les points contre Amiens à domicile (0-0). Une vraie contre-performance pour une équipe visant le podium. Mais, plus que le résultat, c’est la manière qui n’a pas plu au coach de l’équipe Rudi Garcia.

« On a manqué de mobilité et de simplicité, a déploré le technicien rhodanien en conférence de presse. Si on n’est pas plus collectif on ne peut pas inquiéter l’adversaire. On se complique beaucoup trop les choses. On a peut-être été moins bien physiquement. »

« Des joueurs ont du mal à avoir de la continuité »

Un point pris sur six, ce n’est pas beaucoup et l’ancien coach de l’OM admet que c’est problématique. D’un autre côté, il reconnait que le coup de mou peut servir comme excuse à ce chemin de croix alors que l'entame de l'année avait été très encourageante. « Il y avait la possibilité de se rapprocher de la troisième place. Cela fait deux fois de suite en 4 jours qu'on échoue. Certains joueurs ont du mal à avoir de la continuité. Peut-être à cause d'une baisse physique », a-t-il confié.

L’OL est donc dans une situation compliquée et un match face au PSG n’est peut-être pas le meilleur moyen de se relancer. Garcia veut croire cependant à un exploit et exhorte ses ouailles à en faire de même : «On doit tous s'interroger pour réagir de façon positive sans accabler les joueurs. Le match de Paris sera différent puisqu'on occupera la position d'outsider. On va préparer le match afin de faire un résultat. »