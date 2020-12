OL - Frustré, Djamel Benlamri sait que son heure viendra

Arrivé cet été à l'OL, l'international algérien n'a été utilisé qu'à deux reprises par Rudi Garcia. Une situation délicate qu'il aborde avec patience.

Après des expériences en et en , Djamel Benlamri a fait le choix de s'engager en faveur de l'Olympique Lyonnais cet été. Arrivé en toute discrétion, l'international algérien a d'abord réalisé des débuts prometteurs, le 1er novembre dernier, face au LOSC (1-1), avant de disparaître des plans de l'entraîneur Rudi Garcia.

Une situation difficile à gérer pour le vainqueur de la CAN 2019, qui espérait trouver à l'OL un temps de jeu plus conséquent. " , c’est un grand club, une équipe historique. Je suis très fier d’être là et d’en faire partie. J’étais dans un pays du Golfe, on sait tous qu’il y a beaucoup d’argent là-bas. Certains joueurs, quand ils ont des contacts en Europe ou dans un pays du Golfe, font le choix du financier. Moi, j’ai fait un choix sportif, j’ai pensé aussi à ma sélection, il va y avoir des éliminatoires pour la donc il faut que je reste au niveau", avait-il déclaré peu après son arrivée, souhaitant continuer sa progression en et rester dans le viseur de son sélectionneur.

"Frustré ? Si je dis non, je te mentirais"

Utilisé à seulement deux reprises, le joueur de 30 ans a donc de quoi être déçu. À l’occasion d’un direct sur Instagram, il n'a d'ailleurs pas caché sa frustration. "Frustré ? Si je dis non, je te mentirais", a d'abord confié le Fennec. Toutefois, pas question de baisser les bras, il compte bien prouver sa valeur dans les prochains mois.

"Je vais bientôt avoir ma chance à l’OL et je suis certain que je vais pouvoir la saisir, je ne doute pas de mes capacités. Je reçois des messages blessants, parfois, par les supporters algériens, mais il faut nous soutenir nous les joueurs pour le bien de l’équipe nationale. Je joue dans une équipe qui est leader du championnat et les places sont chères", a ensuite ajouté Djamel Benlamri, fidèle à sa réputation de guerrier. Une qualité qui avait été louée par Rudi Garcia à son arrivée dans le Rhône.

"J'aime ce que va nous apporter Djamel (Benlamri) aussi même si il n'est pas encore prêt physiquement. C'est un guerrier", avait ainsi souligné l'entraîneur des Gones. À la décharge de l'international algérien, il faut admettre que la très bonne saison réalisée par l'Olympique Lyonnais n'aide pas à se frayer une place de titulaire.