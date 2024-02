OL, Pierre Sage se paie deux recrues

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, avait un message à passer à deux de ses recrues, lundi.

L’Olympique Lyonnais affronte mardi Strasbourg en quarts de finale de la Coupe de France. A la veille de ce match, Pierre Sage était en conférence de presse ce lundi comme à l’accoutumée. L’occasion pour l’entraineur des Gones d’envoyer un message à certaines de ses recrues hivernales.

Pierre Sage charge Gift Orban

Arrivé cet hiver en provenance de La Gantoise, Gift Orban a encore du mal à trouver ses repères. Titulaire à 3 reprises sur 6 matchs disputés avec l’OL, l’attaquant nigérian n’a marqué qu’un seul but pour le moment. Lors de sa dernière titularisation, contre Metz vendredi (victoire 2-1), le jeune joueur de 21 ans a été remplacé dès la mi-temps après une performance mitigée. Mais malgré cette prestation décevante, Pierre Sage préfère relativiser.

Getty Images

« Oui je me suis interrogé sur sa performance mais avant je me suis interrogé sur les conditions dans lesquelles il a disputé ce match. On voulait qu’il occupe une position de deuxième attaquant quand on est en possession du ballon et qu’on passe en 3-5-2. Ça il l’a bien fait. Après sur les replis défensifs, ça a été un peu plus difficile. Le fait qu’il prenne cette position intérieure a un peu trop déstabilisé notre équipe. J’aurais aimé qu’il alterne entre les deux. Il a perdu des ballons dans des situations qu’on a tous vues et vécues ensemble. Cela n'est que 45 minutes de sa carrière. Il a livré des meilleurs matchs que celui-ci et il en livrera d’autres. On ne peut pas évoluer un joueur sur une mi-temps. Je lui ai dit qu’il sortait parce que sa mi-temps avait été difficile. Cela ne se limite pas au ballon perdu sur le but qu’on encaisse. On ne l’a pas mis non plus dans les meilleures conditions car il avait un rôle un peu hydride », a expliqué l’entraineur de l’OL.

Pierre Sage tendre avec Malick Fofana

Après les explications de Pierre Sage sur la sortie de Gift Orban vendredi, le technicien français a également eu des mots pour Malick Fofana. Arrivé également cet hiver en provenance du même club que le Nigérian, l’ailier belge est aussi à un but mais avec plus de temps de jeu (8 matchs dont 3 titularisations, ndlr). Toutefois, Pierre Sage comprend la situation de Malick Fofana qui a encore une grosse marge de progression à l’en croire.

(C)Getty Images

« Pour moi, c’est un futur joueur de très haut niveau. Il est capable de nous le montrer sur des bouts de match. Contre Lille par exemple. Parfois ses entrées sont plus difficiles. Mais c’est souvent quand on est mené au score. La dynamique de l’équipe est différente. On se doit de comprendre ce qui se passe pour lui. Quand on lui demande de défendre beaucoup plus son talent est peut-être mis au second plan. Je vois un bel avenir pour lui. Il n’a que 18 ans. Il vient de changer de club et de pays (il jouait à La Gantoise en Belgique). Son premier match, on joue au Havre et tout n’a pas été facile. Il va progresser. Dans 2-3 ans, ce sera un très grand joueur », a confié le coach des Gones.