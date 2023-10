OL : Coup de tonnerre ! John Textor a pris une terrible décision

Alors que la crise d’enlise à l’OL John Textor aurait pris une décision importante par rapport à l’avenir du club.

La situation à l'Olympique Lyonnais est plus sombre que jamais. Bon dernier de la Ligue 1, le club rhodanien semble plongé dans une crise sans précédent, à la fois sur le terrain et en coulisses. Au cœur de cette tourmente, John Textor, le propriétaire américain, pourrait être contraint de quitter le navire. Daniel Riolo, célèbre journaliste sportif, ne cache pas son pessimisme quant à l'avenir de l'OL.

Lyon au bord du gouffre

L'OL, autrefois un prétendant au titre, est désormais en queue de peloton, avec seulement 2 points après 7 journées de championnat. Les performances décevantes sur le terrain ont entraîné un climat de tension palpable, avec des joueurs au bord des larmes. Mais la crise ne se limite pas au domaine sportif.

En coulisses, c'est le flou total. Jean-Michel Aulas, habituellement omniprésent, semble être en retrait. John Textor, qui avait investi 75 millions d'euros dans le rachat du club, est confronté à un différend financier avec un investisseur, qui souhaite récupérer sa mise. Les rumeurs les plus folles circulent, laissant entendre que Textor pourrait être contraint de vendre le club dans un avenir proche.

Les terribles révélations de Riolo

Daniel Riolo, toujours prompt à livrer son point de vue sans concession, n'est pas optimiste quant à la suite des événements. Il estime que l'OL est en plein naufrage. « On les a encore vus perdre de façon totalement normale à Reims. Ils ont 2 points, on ne va pas entrer en panique, mais je ne vois rien de bon : des joueurs au bord des larmes, j'ai du mal à voir une issue. En coulisses, il n'y a plus de président ; Cucci est là sans être là, Textor est à distance, et les rumeurs les plus folles que j'essaie de vérifier, c'est que Textor sera peut-être obligé de vendre dans quelque temps. » a déclaré de RMC Sport ce mardi.

Info ou intox ?

Le départ de John Textor ne serait envisageable qu'en cas de volonté d'un nouvel investisseur de racheter le club. Cependant, compte tenu de la situation actuelle, il semble peu probable que l'Américain puisse récupérer les sommes engagées pour le rachat du club rhodanien. Les complications financières pourraient donc forcer sa main.

Lyon réalise tout simplement leur pire début de saison dans l’elite, à égalité avec la saison 1979-1980. Les conséquences de cette situation chaotique pourraient être désastreuses pour l'OL. Selon les statistiques relayées par Olympique et Lyonnais, le club rhodanien a désormais 50 % de chances d'être relégué en fin de saison. La chute vertigineuse de l'équipe inquiète les inconditionnels du club et les observateurs du football français. L'avenir du sextuple champion de France, qui était autrefois l'un des clubs les plus prestigieux de France, semble bien sombre pour l'instant.