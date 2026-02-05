Endrick déchaîne sa colère, il se lâche complètement

Endrick continue d'enflammer le football français après son dernier exploit avec Lyon en Coupe de France. Le joueur prêté par le Real Madrid a débloqué la situation face à Laval, avouant par la suite que ce but lui avait permis d'évacuer les frustrations accumulées ces dernières semaines. Avec cinq buts en cinq matchs, la jeune star brésilienne est en train de devenir la nouvelle idole des supporters du Groupama Stadium.

La quête de trophées par Lyon en Coupe de France s'est poursuivie cette semaine, en grande partie grâce au sens du but de leur recrue hivernale, Endrick. Lors d'un huitième de finale tendu face à une équipe de Laval tenace, l'équipe de Ligue 1 a été frustrée pendant une grande partie de la rencontre. Malgré une domination territoriale et une possession de balle supérieure, le score est resté vierge jusqu'aux dix dernières minutes.

L'inspiration est finalement arrivée à la 80e minute. Pavel Sulc, avec qui le jeune Brésilien a développé une belle complicité, a offert la passe décisive qui a permis à Endrick de se démarquer. Faisant preuve du même sang-froid qui avait convaincu le Real Madrid de s'attacher ses services si jeune, Endrick a décoché une frappe puissante du gauche qui n'a laissé aucune chance au gardien de Laval. Ce but a non seulement permis à son équipe de s'imposer 2-0, mais a également renforcé la réputation de l'attaquant après son récent prêt.

S'exprimant en zone mixte après le coup de sifflet final, Endrick a tenu à souligner l'effort collectif nécessaire pour venir à bout de leurs adversaires tenaces. « Je suis très heureux d'avoir marqué », a-t-il déclaré aux journalistes. « C'était un but très important pour l'équipe car le match a été difficile. Nous avons poussé, mais nous n'arrivions pas à trouver la faille. J'ai eu cette occasion, je l'ai saisie, et ça fait du bien. Ce n'était pas un match facile. C'est un match où, à mon avis, nous n'avons pas bien joué. »

Si le but a été un moment de liesse pour les supporters, pour Endrick, il s'agissait d'une véritable catharsis personnelle. Sa célébration fut particulièrement intense, et il révéla plus tard que ses récentes performances l'avaient laissé rongé par une frustration intérieure que seul un but pouvait apaiser. Cette colère était principalement dirigée contre lui-même après le match précédent de Lyon, où il avait le sentiment d'avoir laissé tomber ses coéquipiers.

Le jeune homme de 19 ans s'est confié sur le poids émotionnel qu'il portait depuis la rencontre face à Lille, où Lyon avait peiné à trouver son rythme malgré une victoire 1-0. « Quand j'ai marqué, j'ai libéré toute ma colère car, comme je l'ai dit, pour moi, nous n'avons pas fait un bon match, mais le plus important, c'est la victoire », a-t-il ajouté.

Les débuts exceptionnels d'Endrick en France l'ont vu inscrire cinq buts en seulement cinq apparitions. Son arrivée en janvier a apporté à Lyon un point d'ancrage offensif indispensable, transformant l'équipe en l'une des plus dangereuses du championnat.