OL - Aulas voit Cherki "devenir plus fort" que Mbappé

Lors d’une interview accordée à Tuttosport, le président de l’OL a tenté un comparatif osé entre sa pépite et celle du PSG.

Rayan Cherki (16 ans) est assurément un futur crack. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais le prouve à chacune de ses sorties avec les Gones, à l’image de sa prestation XXL face à (4-3) en quarts de finale de la .

En , le dernier jeune joueur à avoir autant marqué les esprits n’est autre que Kylian Mbappé, révélé à avant de s’envoler pour le PSG. Mais pour Jean-Michel Aulas, président de l’OL, Cherki a vocation à devenir encore meilleur que son aîné de 21 ans.

Aulas : "Cherki est plus technique que Mbappé"

"Il est plus technique que Mbappé. Et surtout, il s’est révélé encore plus tôt. S’il reste à encore quelques années, il deviendra même encore plus que fort que Mbappé", a ainsi déclaré JMA lors d’une interview accordée à Tuttosport.

Une prédiction osée, certes, mais qui a tout de même des possibilités de se réaliser à l’avenir. Pour cela, il faudra que Cherki progresse rapidement en empile les buts avec l’OL… ou que Mbappé arrête de le faire avec le PSG. Rendez-vous dans dix ans !