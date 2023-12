OL, Aulas révèle les dessous de sa réconciliation avec Textor

L’ancien propriétaire de l’OL, Jean-Michel Aulas, est revenu sur les coulisses de sa réconciliation avec John Textor, vendredi.

En confit pendant plusieurs mois, Jean-Michel Aulas et John Textor se sont enfin réconciliés. Les deux hommes ont été vus ensemble dans les tribunes lors Lyon – Toulouse et ont ainsi, enterré, la hache de guerre. Vendredi, dans un entretien accordé à Canal+, Jean Michel Aulas a révélé les dessous de sa réconciliation avec John Textor.

Aulas et Textor ont décidé de discuter

Jean-Michel Aulas a cédé la présidence de l’Olympique Lyonnais à John Textor cet été. Tenu éloigné du club, l’ancien président de l’OL s’est ensuite mis dans une position hostile vis-à-vis des nouveaux dirigeants. Jean-Michel Aulas et John Textor se lançaient des critiques par médias interposés. Toutefois, c’est l’hommes d’affaires américain qui a fait le premier pas vers le Français pour une réconciliation. « On a décidé de discuter. A partir de ce moment-là, John m’a dit: "Il faut que tu reviennes au stade. ''Comme je n’avais pas de place, je lui ai demandé comment on faisait. Il m’a dit: ''Tu viens derrière moi, proche de moi. On ira voir les joueurs ensemble avant ce match'' », révèle Aulas ce vendredi.

Une réconciliation pour le bien de l’OL

La réconciliation des deux hommes a coïncidé avec le retour en forme de l’OL. Les Gones l’ont d’ailleurs prouvé en s’imposant 3-0 contre Toulouse sous les yeux de Jean-Michel Aulas et John Textor. Comme révélé par Aulas, les deux hommes sont allés voir les joueurs après. Le nouveau vice-président de la Fédération Française de Football admet avoir été surpris par ce geste de John Textor.

« Ils (les joueurs, ndlr) devaient être surpris. Je l’étais aussi. J’étais un peu gêné. Très ému. J’avais les jambes qui étaient en coton. Je n’étais pas préparé et en plus c’était très émouvant », se souvient-il. Pour Aulas, cette réconciliation est une bonne nouvelle pour l’OL. « Je crois que ce n’était pas un acte de communication mais un acte positif de réconciliation qui a permis à tout le monde de retrouver ses bases », conclut l’ancien patron de l’OL.