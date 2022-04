OL, Aulas, Juninho... Florian Maurice vide son sac

Directeur sportif du Stade Rennais depuis l'été 2020, Florian Maurice a prouvé qu'il avait les épaules assez large pour endosser ce costume. Brillant recruteur de Lyon pendant de nombreuses années, l'ancien attaquant de l'OL a quitté le club précipitamment dès lors que Juninho a été nommé directeur sportif du club rhodanien. A l'époque, Jean-Michel Aulas avait affiché sa déception suite au départ de Florian Maurice, déclarant que c'était un "amour déçu". Dans une interview accordée à So Foot, Florian Maurice est revenu sur son départ de l'OL et sa relation avec le président Aulas.

Des "relations de travail" avec Aulas

"Je connais le président Aulas depuis très longtemps. Je suis arrivé au club à l’âge de 10 ans en 1984. Il n’était pas encore président à l’époque. On s’est connus quand je suis passé professionnel. J’avais des relations de travail avec lui tout simplement. C’était mon patron, je n’allais pas dîner ou passer des soirées chez lui. On se voyait uniquement dans ce cadre professionnel", a expliqué Florian Maurice.

"Personnellement, je ne l’ai jamais ressenti comme ça de mon côté. Je n’ai jamais eu le sentiment d’être son fils ou qu’il soit mon père. C’était mon patron. Je lui dois énormément, et je l’ai répété dans chacune de mes interviews données depuis. J’ai travaillé pendant dix ans tout seul à Lyon, ça peut sembler extrême, mais on a eu des résultats", a ajouté le directeur sportif du Stade Rennais.

"J'aurais aimé qu'on me parle du projet avec Juninho"

Florian Maurice n'a pas caché que l'arrivée de Juninho au poste de directeur sportif a été l'élément déclencheur de son départ : "Pour être honnête, j’ai appris que Juninho était nommé le jour de son arrivée. (...) Je ne dis pas qu’il aurait fallu me donner le poste, mais j’aurais aimé qu’on m’en parle. Quand ça fait dix ans que tu bosses comme un fou pour un club... À partir de ce moment-là, j’estime avoir manqué un peu de considération.

"J’aurais aimé qu’on m’appelle pour me parler du projet, de ma future relation avec Juninho. Je n’ai pas eu ça. J’ai compris que je ne pourrais plus aller plus haut à Lyon. On a passé huit mois ensemble avec Juninho, je n’ai aucune raison de lui en vouloir, c’était le choix du président, mais je me suis aperçu que ça ne marchait pas. Quand Rennes m’a appelé, c’est normal que je le considère", a ajouté l'ancien recruteur de l'OL.

Toutefois, Florian Maurice n'en veut à personne et à même quelques regrets d'avoir quitté Lyon de cette façon : "À l’époque, ça se passe en un coup de fil, je lui dis : « Écoutez président, je m’en vais. » Je peux aussi comprendre qu’il n’ait pas aimé ça, j’aurais pu l’amener de manière différente. (...) On a mangé ensemble récemment avant Lyon-Rennes avec Olivier Cloarec, Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas, mais on ne parle pas de tout ça, c’est un peu tabou entre nous. J’ai quand même ce regret d’être parti comme ça de l’OL".