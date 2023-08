OL : Aulas donne rendez-vous à Textor « au stade »

C’est la guerre à l’Olympique Lyonnais depuis la sortie de Textor, mardi, accusant Aulas de lui avoir caché des vérités.

Depuis la sortie médiatique de l’actuel président de l’Olympique Lyonnais, John Textor, mardi, sur la gestion de son prédécesseur, Jean-Michel Aulas, c’est la guerre des mots. Des déclarations se multiplient pour des piques de part et d’autre.

Les vérités de Textor sur sa brouille avec Aulas

Dans un point de presse mardi soir, le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais, John Textor, est revenu sur les raisons de sa discorde avec son prédécesseur, Jean-Michel Aulas, qui a été évincé le 05 mai 2023. Une brouille qui fait suite à un mail juste avant le bouclage de la vente du club en décembre 2022 par la DNCG, selon l’actuel dirigeant.

"Nous étions partis d’un budget de Jean-Michel qui montrait un déficit de 34 millions d’euros en mai 2024. Et moi, j’ai apporté un surplus de 90 millions en mai 2024. C’est cela, notre présentation (devant la DNCG). Et nous montrions ainsi que nous n’avions pas besoin d’injecter plus d’argent."

"…Ce n’était pas une divulgation juste pour une telle information, si près de la vente... Enfouir de très mauvaises nouvelles dans la pièce jointe d’un mail ‘positif’, dans un paragraphe, la veille de la fin de la transaction… On doit envoyer cela à tous les acteurs du dossier. Et pas qu’à moi. Car cela peut impacter le business. Si mes équipes avaient appris cette restriction dès ce mail de décembre, j’aurais demandé de restructurer la vente plutôt que de prendre un demi-milliard de dollars en cash pour les donner aux vendeurs. J’aurais pris plus d’argent pour l’investir, pour le mettre sur le bilan et la santé du club. J’aurais non seulement injecté 86 millions pour le bilan et 50 millions pour les dettes. Quand on a apporté tant d’argent, c’est impensable d’avoir ce type de restrictions. Je ne suis pas content par rapport à ce mail qui dissimulait un avertissement. Si j’avais su cela, je peux vous promettre que je n’aurais pas apporté ce demi-milliard aux vendeurs. J’aurais demandé à retravailler la transaction. C’est l’une des difficultés de notre relation avec Jean-Michel…", fait savoir John Textor.

Mais sans tarder, Jean-Michel Aulas a répondu à son successeur dans un message sur X (ancien Twitter). "J’imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant, il s’exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour OL de la Dncg et de la LFP … !", a déclaré Jean-Michel Aulas. En effet, l’ancien président de l’OL a saisi les comptes du club pour obtenir un versement de 14,5 millions d’euros promis par John Textor.

Aulas attend Textor au Groupama Stadium, dimanche

Dans son intervention sur la chaine L’Equipe mercredi, Jean-Michel Aulas, malgré les problèmes survenus ces dernières heures, annonce sa présence au Groupama Stadium pour assister au match contre le Paris Saint-Germain à 20h45.

"En tout cas, je serai dimanche au stade derrière mon équipe. Et j’espère de tout cœur qu’elle va faire un exploit. Je rappelle que le match dernier à Paris, on avait gagné 1-0 avec Laurent Blanc (…) C'est mon club, je serai toujours derrière lui, bien qu'on ne veuille pas de moi, donc, en tribune présidentielle, alors que je suis administrateur du club. Je serai toujours là pour soutenir mon équipe, mais chacun doit gérer ses responsabilités", a déclaré Jean-Michel Aulas.

Il ajoute en envoyant un tacle à son successeur Textor : "Je suis à la disposition de l’OL. Je l’ai dit et je le redis. Les supporters le savent pour l’essentiel, peut-être pas tous les gens qui interviennent sur les réseaux sociaux, mais les gens qui viennent au stade et qui connaissent. Mon club c’est l’OL. Je suis malade de ce qui se passe parce que quand j’ai décidé de céder et de partir pour aller faire d’autres choses, c’était pour donner plus de chances à l’Olympique Lyonnais. Et aujourd’hui, je vois que ça tarde à venir. On me dit que les comptes ont été bloqués. Ce n’est pas vrai. Cela n’a pas empêché le club de faire des transferts".