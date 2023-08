OL : Aulas veut poursuivre John Textor en justice

Le torchon brûle entre Jean-Michel Aulas et John Textor, deux hauts dirigeants de l’Olympique Lyonnais.

Evincé de ses fonctions du président de l’Olympique Lyonnais depuis le 5 mai dernier, Jean-Michel Aulas, qui est nommé président d’honneur et toujours actionnaire minoritaire du club (via sa société Holnest), n’est pas content de la sortie de John Textor, l’actuel président de la formation rhodanienne.

John Textor déballe tout sur la brouille avec Aulas

Mardi soir, le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais, John Textor, est revenu sur sa discorde avec son prédécesseur, Jean-Michel Aulas, parti de la tête en mai 2023. Une brouille qui fait suite à un mail juste avant le bouclage de la vente du club en décembre 2022 par la DNCG.

"La première fois que j’ai entendu parler de la DNCG, c’est le (vendredi) 16 décembre. C’était un mail ‘positif’ (des instances du foot) qui nous donnait une forme de bénédiction avant notre arrivée qui allait être officiellement annoncée le lundi", a commencé à expliquer le nouveau président de l’Olympique Lyonnais.

L'article continue ci-dessous

"La pièce jointe était un courrier de la DNCG qui récapitulait tout l’historique des échanges entre les uns et les autres, explique John Textor. C’était long. Pour être sincère, je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention car il me semblait que c’était un simple récapitulatif en sachant que l’objet du mail, je le répète, était une bonne nouvelle. Il y a une mention disant que si le club ne revient pas dans les compétitions européennes à la fin de la saison, il faudrait peut-être injecter des montants de capitaux importants jusqu’à 150 millions d’euros. C’est la seule ‘mauvaise’ nouvelle du mail, au cœur d’un paragraphe qui a donc été, en quelque sorte, un peu submergé. Surtout, ce mail n’a pas été envoyé à nos avocats et à l’équipe en charge de la transaction. C’est un mail envoyé uniquement à moi avec cet objet : 'bonne nouvelle'."

« Jean-Michel a caché ces mauvaises nouvelles »

Etant encore aux commandes au cours du premier trimestre 2023, Jean-Michel Aulas travaillait au futur budget présenté à la DNCG en juin. Un budget modifié par la suite par Textor pour le bien des Gones. "Pour être clair, le budget préparé par Jean-Michel contenait la projection des ventes de Romain Faivre, Thiago Mendes, Karl Toko Ekambi, Castello Lukeba et Rayan Cherki, a expliqué Textor. Et la DNCG a toujours dit qu’il fallait aussi 60 millions d’euros en cash. Quand je passe en juin, c’est ce budget qui est connu de la DNCG. Et moi, on me demande de verser 60 millions."

"Nous avons modifié le budget avec des éléments très crédibles de réduction de dépenses, poursuit-il. Nous trouvions qu’il y avait trop de dépenses opérationnelles. Nous avons aussi ajouté que nous allions vendre l’équipe féminine française et cela allait réduire les dépenses. Il y avait aussi la cession de l’équipe de Seattle (OL Reign). Nous étions partis d’un budget de Jean-Michel qui montrait un déficit de 34 millions d’euros en mai 2024. Et moi, j’ai apporté un surplus de 90 millions en mai 2024. C’est cela, notre présentation (devant la DNCG). Et nous montrions ainsi que nous n’avions pas besoin d’injecter plus d’argent."

"Ce n’était pas une divulgation juste pour une telle information, si près de la vente... Enfouir de très mauvaises nouvelles dans la pièce jointe d’un mail ‘positif’, dans un paragraphe, la veille de la fin de la transaction… On doit envoyer cela à tous les acteurs du dossier. Et pas qu’à moi. Car cela peut impacter le business. Si mes équipes avaient appris cette restriction dès ce mail de décembre, j’aurais demandé de restructurer la vente plutôt que de prendre un demi-milliard de dollars en cash pour les donner aux vendeurs. J’aurais pris plus d’argent pour l’investir, pour le mettre sur le bilan et la santé du club. J’aurais non seulement injecté 86 millions pour le bilan et 50 millions pour les dettes. Quand on a apporté tant d’argent, c’est impensable d’avoir ce type de restrictions. Je ne suis pas content par rapport à ce mail qui dissimulait un avertissement. Si j’avais su cela, je peux vous promettre que je n’aurais pas apporté ce demi-milliard aux vendeurs. J’aurais demandé à retravailler la transaction. C’est l’une des difficultés de notre relation avec Jean-Michel. C’est presque drôle et en même temps tragique qu’il dise au marché qu’il aurait pu, lui, résoudre la situation alors qu’il a présidé la détérioration du business. Il a caché ces mauvaises nouvelles. Moi j’aurais pu trouver une solution avant le 19 décembre, si j’avais été au courant. Mais nous devons avancer désormais", a détaillé Textor.

Aulas menace de poursuivre pour diffamation

Ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas menace de poursuivre son successeur en justice pour diffamation. Ceci après les vérités dévoilées par l’Américain sur les raisons de leur mésentente. Dans une réponse sur X (ancien Twitter) à Max, actionnaire de l’OL, dans la nuit du mardi à mercredi, Aulas ne pense pas se laisser blâmer.

"J’imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant, il s’exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour OL de la Dncg et de la LFP … !", a déclaré Jean-Michel Aulas. Le début d’un long feuilleton. Attendons de voir !