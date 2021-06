OL, Aulas croit aveuglément en Juninho

Le président de l'Olympique Lyonnais a fait le bilan du travail de Juninho depuis son retour au club.

Deux ans après son retour à l'OL comme directeur sportif, Juninho a réalisé du bon et du moins bon. Le Brésilien a eu le flair sur certains joueurs sur le mercato, mais Lyon a échoué deux fois à se qualifier en Ligue des champions et son choix de nommer Sylvinho a été un fiasco. Dans une interview accordée à Olympique et Lyonnais, Jean-Michel Aulas a fait le point sur le travail de Juninho. L'emblématique président de l'OL est heureux mais donne également des axes de progression pour le projet mené par le Brésilien.

"C’est un bilan qui est positif. On a une totale confiance avec Vincent Ponceau, qui est le relais administratif de Juninho. Juni a le foot dans le cœur et doit savoir utiliser toutes les ressources du club pour trouver les solutions. Il a de grands pouvoirs pour mettre en œuvre nos idées. On travaille en permanence et on peut progresser, moi sur le plan du foot (rires) et lui sur le plan managérial. On est un ensemble qui cohabite sur des valeurs et des mutualisations très fortes. Et ce n’est pas un grain de sable qui va tout remettre en cause", a expliqué le président de l'OL.

"Avec Sylvinho, ça n’a pas collé mais Juninho est un garçon intelligent. Le choix Rudi Garcia s’est inscrit dans un choix de mois d'octobre, avec des entraîneurs disponibles. C’était le choix le plus raisonné et le plus ambitieux aussi. On va en demi-finale de Ligue des Champions. On est aussi champion d’automne. Sur l’effectif et avec les choix de Rudi et de Juni, on n'était pas loin quand même. Il y a eu un grain de sable et une fin de saison qui n’a pas marché, et qui a donné raison à ceux qui n’en voulaient pas", a ajouté Jean-Michel Aulas.

"Peter Bosz et Juninho sont en symbiose"

L'article continue ci-dessous

Le président de l'OL est confiant sur la relation entre le duo Juninho-Peter Bosz : "Il a une philosophie forte et on l’a choisi pour ça. Il y a une connivence forte avec Juni. Nous sommes une fusée avec plusieurs étages. Il fallait d’abord Juni, je lui ai couru après pendant 3 ans. Il y a eu ce démarrage. Il a tout le pouvoir pour insuffler cette philosophie et ces valeurs, c’est sans doute pour cela que ça n’a pas toujours fonctionné avec Rudi Garcia. Juninho a le pouvoir pour valider et choisir les coachs avec leur philosophie, mais aussi de leur facilité la vie ensuite. Avec Peter (Bosz), ils sont en symbiose. On peut s’améliorer. On a fait un pas positif".

Jean-Michel Aulas a justifié le choix de l'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen : "Nous voulions quelqu'un d'expérimenté qui avait développé certaines de ses orientations. Il faut pouvoir les mettre en application. Depuis très longtemps, il avait été identifié comme étant quelqu'un de compatible. Il fallait qu'il puisse partager certains nombre de valeurs avec une académie de haut niveau, qu'il puisse apporter son expérience et parler français. Quand la décision de contacter Peter Bosz a été prise, ça a été très très vite".

"Le foot est un sport où tout le monde pense avoir raison. C'était le bon moment de prendre un entraîneur étranger. Il a une philosophie de jeu offensive et on l'a choisi pour cette philosophie justement. On veut que les joueurs aillent au bout physiquement. Nous sommes donc en cohérence avec notre projet et la nomination de Peter Bosz. Le staff sera un cocktail entre l'équipe de Peter et les personnes qui restent au sein du club", a conclu le président de l'OL.