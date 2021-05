Sans Ligue des Champions, les chantiers de l’OL s’annoncent nombreux

S’étant écroulé dans le sprint final, l’OL ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. De quoi annoncer un mercato agité.

Le couperet est tombé dimanche soir sous les coups de 23h. Incapable de battre l’OGC Nice à domicile pour la dernière de la saison, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à profiter du faux-pas de Monaco à Lens (0-0) pour décrocher ce qu’il cherchait depuis quelques semaines : une qualification pour la Ligue des Champions. Avec deux points de retard sur les Monégasques, les Lyonnais joueront la Ligue Europa et regarderont pour la deuxième saison de suite la C1 à la télévision.

Jean-Michel Aulas et Juninho affichaient la mine des mauvais jours à l’issue de la rencontre et il y avait de quoi. Cette quatrième place au terme d’un exercice où le club lyonnais pouvait croire au titre est lourde de conséquences, financièrement et sportivement. À Lyon, l’été sera chaud.

Qui pour remplacer Rudi Garcia ?

Il souhaitait « laisser l’OL en Ligue des Champions » avant de rendre son tablier mais finalement Rudi Garcia aura échoué dans sa mission. Pour la 6eme année consécutive, l’entraîneur français a fini hors du podium de la L1 et s’en va après une saison et demi. Reste désormais à lui trouver un remplaçant… Le nom de Juninho a été soufflé mais le directeur sportif devrait rester dans son rôle malgré certains coups de gueule.

Christophe Galtier ? Annoncé comme le favori, le tout récent champion de France ne laisse rien transparaître concernant son avenir. Mais à en croire L’Equipe, c’est plus vers le Sud de la France et Nice qu’il se dirige. Restent les options Vieira, très apprécié dans l’organigramme lyonnais, ou Paulo Fonseca (ex-Roma) mais le flou demeure entier alors qu’il faut déjà préparer la saison prochaine.

Qui pour remplacer Depay ?

Une chose est sûre, les supporters lyonnais qui reviendront au Groupama Stadium ne verront plus Memphis Depay. Le capitaine néerlandais a annoncé son départ du club et il faudra bien le remplacer. S’il n’a pas réussi à ramener de titres à l’OL, Depay a marqué statistiquement de son empreinte son passage entre Rhône et Saône. Ses 20 buts et 12 passes cette saison devront être compensés. Selon si l’on se fit aux dernières informations, le club lyonnais se dirigera plus vers le renfort d’un ailier que d’un poste pour poste.

Avec Toko Ekambi, Kadewere, Slimani et peut-être le retour de Moussa Dembélé de l'Atlético Madrid, le poste d’avant-centre semble assez rempli. C’est pourquoi la piste d’un ailier comme Jérémy Boga est dans les tuyaux. Reste à savoir si le joueur de Sassuolo, qui souhaite quitter le club, voudra jouer l’Europa League ou renforcer un club jouant la C1.

Des caisses vides, des cadres à vendre ?

Car oui, bien là est le problème. Avec un manque à gagner déjà criant cette saison avec le Covid-19 et l’absence d’Europe, l’OL se devait d’aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Ce ne sera pas le cas et il y aura des répercussions économiques dans le sens des arrivées comme dans les départs. Avec la crise financière, difficile de dépenser des millions pour se renforcer et se montrer attractif dans la course à certains joueurs.

Entre l’OL ou le Shakhtar Donetsk où devrait atterrir son coach actuel De Zerbi, que choisira Boga ? La perspective de la Ligue des Champions peut faire pencher la balance et il semblerait que l’OL soit revenu quelques années en arrière où, à cause de la construction de son stade, le club était obligé de vendre ses meilleurs joueurs.

Or, à la différence des autres années, difficile de faire une réelle plus-value. Dans le dur, Aouar ne vaut plus les 50 millions d’euros voulus l’été dernier. Les meilleures valeurs marchandes concernent des joueurs qui ne sont arrivés qu’il y a an (Paqueta, Toko Ekambi…) L’OL semble donc contraint de vendre au rabais pour renflouer les caisses et va devoir faire preuve d’ingéniosité pour tenter de garder au minimum sa place de quatrième force française…

La jeunesse au pouvoir ?

Il y a moins de dix ans, l’OL avait réussi à garder ce statut dans le championnat de France en s’appuyant sur son centre de formation. Les Lacazette, Tolisso ou Umtiti avaient parfaitement accepté le rôle pour faire la transition entre le passé glorieux et des heures plus compliquées et avaient explosé à l'échelle européenne. Qu’en sera-t-il cette fois-ci ?

Rudi Garcia s’est targué d’avoir lancé plusieurs jeunes sous son mandat. Mais hormis Caqueret, lequel est devenu indiscutable ? Aucun… Avec les départs qui s’annoncent, Cherki ou encore Bard ont une carte à jouer pour faire partie intégrante du onze.

Mais la gestion de ces jeunes posent quand même question. Alors qu’un Joachim Andersen est courtisé par les cadors anglais après sa bonne saison à Fulham, Juninho préfère prolonger Marcelo et ses 33 ans. En fin de contrat avec Rennes, Damien Da Silva, lui aussi 33 ans, est annoncé sur les bords du Rhône dans les prochains jours quand le jeune Sinaly Diomandé a montré de belles choses cette saison et devait être promu durant l’intersaison. Au final, la place des jeunes dans le futur de l’OL est symbolique de ce qui règne dans le club. Un flou artistique dans une transition obligatoire et ô combien importante !