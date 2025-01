OL : Après Pierre Sage, le nouveau staff est connu !

L’OL tient son nouvel entraîneur ! Découvrez Paulo Fonseca et le staff qui va l’accompagner dans cette mission ambitieuse.

Le discours changera à la tête du staff technique de l’Olympique Lyonnais après plus d’un an de fonction de Pierre Sage. Ecarté par la direction rhodanienne depuis lundi soir, le technicien français été officiellement démis de ses fonctions, ce mardi 28 janvier 2025. Et l’OL ne tardera pas à installer son successeur, qui devrait, sans doute, être Paulo Fonseca, approché ces dernières semaines.

Paulo Fonseca débarque à Lyon avec son staff expérimenté

Après le départ de Pierre Sage, l’Olympique Lyonnais s’apprête à officialiser l’arrivée imminente de Paulo Fonseca comme nouvel entraîneur principal. D’après les informations rapportées par L’Equipe, le Portugais de 52 ans devrait atterrir à Lyon ce mardi soir, ou au plus tard mercredi matin, pour signer un contrat de deux ans et demi, le liant au club jusqu’en juin 2027. Les négociations contractuelles, qui étaient en cours ces derniers jours, ont été finalisées ce mardi avec succès.

Paulo Fonseca ne viendra pas seul. L’ancien coach de Lille et de l’AC Milan arrive avec une garde rapprochée composée de quatre adjoints. Parmi eux, ses compatriotes Paulo Ferreira et Antonio Ferreira, ce dernier étant en charge des gardiens. Le préparateur physique Paulo Mourao et l’analyste Tiago Leal complètent ce staff bien rodé, qui a déjà fait ses preuves avec lui dans ses précédents clubs.

Le nouvel entraîneur et son équipe auront pour mission de relancer une saison lyonnaise complexe, avec des objectifs élevés tant en championnat qu’en Ligue Europa.