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Offre record d’Arsenal ? Le Real Madrid annonce sa décision sur l’avenir de Vinicius Junior

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Après un très long bras de fer, le Real Madrid a annoncé une décision concernant l’avenir de sa star offensive Vinicius Junior.

Comme les Merengue l’ont annoncé officiellement jeudi soir, Vinicius a prolongé son contrat, qui expirait en 2027. Le Brésilien s’est engagé pour cinq années supplémentaires avec le Real, jusqu’en 2032.

Les négociations autour du nouveau contrat de Vinicius se sont étirées sur les dix-huit derniers mois. Selon les informations disponibles, ce sont les exigences financières de l’attaquant qui ont constitué un obstacle dans les discussions. D’après un récent rapport de The Athletic, le point de blocage décisif était une prime à la signature souhaitée par Vinicius, que le Real ne voulait toutefois pas lui garantir.

On ne sait pas si une prime a finalement été convenue pour la signature du nouveau contrat du international brésilien, mais cela paraît peu probable. Le Real aurait récemment clairement fait savoir à Vinicius que l’offre sur la table ne serait plus revue à la hausse.

Il reste au Real Madrid : Arsenal aurait insisté avec force pour Vinicius Junior

Après le retour du joueur de 26 ans de ses vacances post-Mondial au début de la semaine, des discussions décisives ont eu lieu avec le nouvel entraîneur Jose Mourinho et d’autres dirigeants sportifs du vice-champion d’Espagne. Le message des Madrilènes était clair : soit Vinicius prolonge, soit il faudrait bien envisager de le vendre dès cet été. Car si la star de la Seleção n’avait pas prolongé, il aurait été libre l’an prochain. Un scénario que le Real voulait naturellement éviter à tout prix.


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Arsenal avait récemment spéculé sur un transfert de Vinicius. Les Anglais auraient été prêts à faire du dribbleur le joueur le mieux payé de l’histoire du club. Tout récemment, l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta aurait même personnellement pris contact avec Vinicius afin de le convaincre de rejoindre Londres.

Mais cela ne se produira pas et Vinicius continuera d’enflammer le Bernabeu. Arrivé de Flamengo à Madrid en 2018, il fait partie depuis des années des piliers absolus du Real. L’annonce de la prolongation de Vinicius n’est intervenue que quelques heures après l’officialisation de Yan Diomande. Avec l’Ivoirien de 19 ans, qui arrive en provenance de RB Leipzig pour une indemnité pouvant atteindre 140 millions d’euros, les hommes de la capitale espagnole disposent d’une option supplémentaire de tout premier plan sur les ailes.

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