Officiellement : l'Argentine convoque Messi pour la soirée des adieux

La Fédération argentine de football a annoncé la convocation de la légende Lionel Messi pour disputer le match amical face à l'équipe du Bénin, prévu le 6 octobre prochain au stade Monumental, l'antre du club de River Plate, afin qu'il puisse faire ses adieux au public argentin sur le sol national, après l'annonce officielle de sa retraite internationale le 31 août dernier.

La rencontre amicale sera le théâtre d'une célébration particulière, puisque tous les joueurs qui ont participé aux côtés du capitaine à l'exploit historique et au sacre de la Coupe du monde 2022 au Qatar rejoindront Messi.

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Le nom de Messi figure dans une liste de 28 joueurs annoncée officiellement par la Fédération argentine pour disputer trois rencontres attendues, qui débutent par un match contre la Bolivie le 30 septembre dans la ville de Córdoba, suivi d'une confrontation avec le Burkina Faso le 3 octobre au stade Monumental, avant de disputer le match amical face au Bénin sur la même pelouse.

La liste marque le retour de Franco Mastantuono, joueur du Real Madrid prêté à la Fiorentina, et de Juan Foyth, défenseur de Villarreal, en plus de la convocation de nouveaux éléments pour la première fois, dont les plus notables sont Gianluca Prestianni (Benfica), Matías Soulé et Santiago Castro (Roma), Román Vega (Zénith) et Agustín Giay (Palmeiras), qui avaient auparavant participé à la dernière phase du stage de la Tango avant le dernier Mondial.









La Fédération argentine a précisé dans son communiqué officiel les détails de la participation des cadres : « Les joueurs Lionel Messi, Rodrigo De Paul et Giovani Lo Celso seront présents pour disputer le dernier match amical le 6 octobre. Le staff technique annoncera quant à lui les noms des joueurs convoqués du championnat local vendredi prochain. »

C'est Claudio « Chiqui » Tapia, président de la Fédération argentine de football, qui a annoncé la nouvelle de la présence de Messi pour faire ses adieux au public. Il a déclaré dans une vidéo officielle : « À tous les supporters de l'équipe nationale argentine, je souhaite vous informer qu'après une conversation avec le sélectionneur de l'équipe première Lionel Scaloni, nous avons décidé d'adresser une invitation au meilleur joueur du monde, symbole de notre sélection et notre capitaine Lionel Andrés Messi, afin qu'il bénéficie de l'hommage et des adieux qu'il mérite véritablement le 6 octobre ici, en Argentine. »