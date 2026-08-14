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Officiellement confirmé ! Le transfert à plusieurs millions de Said El Mala au BVB a capoté

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S. El Mala

Borussia Dortmund s’est apparemment retiré du poker autour du jeune talent Said El Mala. C’est ce qu’a confirmé le directeur général chargé du sport, Lars Ricken, au groupe de médias Funke.

« Said El Mala n’est pas un joueur du Borussia Dortmund et ne le deviendra pas non plus cet été. Ces derniers jours, nous avons mené des discussions ouvertes avec les dirigeants du 1. FC Cologne, qui ont toutefois rejeté notre dernière offre. Le Borussia Dortmund ne soumettra pas de nouvelle offre et ne poursuivra pas plus longtemps un transfert du joueur », a déclaré Ricken.

Les négociations entre Dortmund et Cologne traînaient depuis des semaines. Selon les médias, le BVB a déjà échoué avec plusieurs offres, tandis que les Rhénans campent sur leur demande de 50 millions d’euros pour le transfert.

Ce n’est qu’en juillet 2025 qu’El Mala a prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2030, sans clause libératoire. L’ailier a immédiatement convaincu à Cologne. Lors de sa première saison en Bundesliga, le joueur offensif a inscrit 13 buts et délivré cinq passes décisives.

Ricken le confirme : le BVB se retire du dossier El Mala

« Said a un contrat de longue durée et nous n’avons aucune raison de céder le joueur », a récemment déclaré le directeur général du FC, Thomas Kessler, avant d’ajouter : « Nous avons aussi dit que si quelque chose arrivait, dans des proportions convenant au 1. FC Cologne, et que nous voulions en discuter, nous le ferions. »

Depuis des mois, des rumeurs circulent au sujet de l’avenir d’El Mala. Selon des informations de presse, le joueur de 19 ans, qui n’avait pas été retenu pour la Coupe du monde par l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann après une forte saison, aurait auparavant déjà repoussé une offre de Brentford, pensionnaire de la Premier League anglaise.

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