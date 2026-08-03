Le manque de temps de jeu avec l'équipe première du Real Madrid a contraint le jeune talent espagnol César Palacios à chercher une nouvelle destination, et c'est en Premier League anglaise qu'il pose officiellement ses valises, par la porte de Fulham.

Fulham a annoncé la signature du milieu offensif espagnol en provenance du Real Madrid, avec un contrat courant jusqu'en juin 2031, assorti d'une option de prolongation d'une année supplémentaire, sans dévoiler le montant de l'opération. Palacios portera le numéro 8.

Palacios a déclaré après son arrivée au club londonien : « Je suis très heureux d'être ici. Je pense que c'est l'étape idéale dans ma carrière ; le club a montré une grande confiance en moi, et je le lui rendrai sur le terrain. »

De son côté, Tony Khan, vice-président de Fulham, s'est félicité de l'opération, soulignant que le joueur fait preuve de créativité et d'application, et qu'il constituera un renfort important pour l'équipe sous la direction de l'entraîneur Álvaro Arbeloa. Il a précisé que le club a recruté deux jeunes talents qu'il estime appelés à faire partie de l'avenir de Fulham, après avoir engagé également ce soir le jeune attaquant du Real, Gonzalo García.

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Dans un communiqué distinct, le Real Madrid a annoncé être parvenu à un accord avec Fulham pour le transfert de Palacios, en remerciant le joueur pour les six années passées au sein du club depuis son arrivée en 2020 en provenance de Numancia.

Le club madrilène a rappelé que Palacios a remporté avec l'équipe de jeunes le triplé national lors de la saison 2022-2023, s'adjugeant le championnat, la Coupe du Roi et la Coupe des champions, et qu'il a connu ses débuts avec l'équipe première la saison dernière, avant de lui souhaiter, ainsi qu'à sa famille, plein succès pour cette nouvelle étape de sa carrière.

Palacios a débuté son parcours footballistique à l'académie de Numancia, avant de rejoindre le Real Madrid à quinze ans, où il a gravi les différentes catégories d'âge jusqu'à atteindre l'équipe de la Castilla.

La saison dernière, il est devenu l'un des joueurs phares de la Castilla sous la direction d'Álvaro Arbeloa, après avoir contribué à 19 buts en 32 matches, en inscrivant 15 buts et en délivrant 4 passes décisives.

Arbeloa a offert au joueur l'occasion d'apparaître avec l'équipe première lors de son tout premier match en tant qu'entraîneur du Real Madrid, avant qu'il ne dispute sept matches avec les Merengues durant la seconde moitié de la saison.

Palacios a également représenté les sélections de jeunes de l'Espagne jusqu'aux moins de 20 ans, et il a déjà inscrit 7 buts en 12 matches avec les moins de 19 ans.

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