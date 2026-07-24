Le club saoudien d'Al-Hilal a annoncé la signature de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville, en provenance du club anglais de West Ham United, qui devient sa sixième recrue lors de l'actuel mercato estival.

Al-Hilal a publié un communiqué sur son site officiel, par lequel il a annoncé l'arrivée de Summerville dans les rangs de l'équipe avec un contrat s'étendant sur les 4 prochaines années, et prenant fin en 2030.

Le « Zaïm » a précisé que l'ailier néerlandais a signé les contrats du transfert hier vendredi, et ce lors du stage de l'équipe qui se tient actuellement en Autriche, où il l'a rejointe pour préparer la nouvelle saison.

Al-Hilal a indiqué que le prince Al-Walid ben Talal, propriétaire du club saoudien, est celui qui a pris en charge l'intégralité du montant du transfert, le remerciant pour cela.

Al-Hilal n'a pas dévoilé le montant du transfert, mais des rapports de presse antérieurs ont affirmé qu'il pourrait atteindre 80 millions d'euros, faisant de l'ailier néerlandais le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du championnat saoudien.

Le nom de Summerville s'est fait remarquer lors de la Coupe du monde 2026, bien qu'il n'ait pas été titulaire lors de tous les matches de la sélection des Pays-Bas, après avoir inscrit deux buts et délivré autant de passes décisives.

En dehors des Pays-Bas, Summerville a affiché des niveaux remarquables la saison dernière avec West Ham, où il a disputé 34 matches, au cours desquels il a réussi à inscrire 7 buts et à délivrer 5 passes décisives.

Le joueur de 24 ans excelle principalement au poste d'ailier gauche, mais il peut aussi évoluer sur le flanc droit, en plus des postes d'avant-centre et de meneur de jeu, mais de façon plus occasionnelle.

Il convient de rappeler que Summerville est le premier joueur étranger, et le sixième au total, à être recruté par Al-Hilal lors de l'actuel mercato estival, après Mohammed Al-Owais, Sabri Dahel, Abdullah Al-Anzi, Mohammed Al-Sarnoukh et Nawaf Al-Habchi.