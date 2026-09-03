Officiel : un joueur du Barça rejoint un club du Golfe

Al-Markhiya, club qatari, a réussi à recruter un joueur du FC Barcelone, après que les deux clubs sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur en échange d'un pourcentage sur toute revente future.

Selon le journal « Sport », Roger Martínez quitte le Barça et rejoint en tant que nouveau joueur Al-Markhiya, l'équipe qui évolue en deuxième division qatarie.

Roger, âgé de 22 ans et né à Badalona, se préparait pour sa deuxième saison avec l'équipe réserve après son retour au FC Barcelone à l'été 2025.

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Le milieu de terrain du Barça avait rejoint le club dans le cadre d'un transfert libre et signé un contrat de deux ans, jusqu'en juin 2027. Il s'agissait également de sa deuxième période avec le club catalan, après avoir passé une première période à l'académie de La Masia entre 2013 et 2016.

Sa première saison avec le Barça Atlètic a été affectée par une grave blessure. Roger a en effet subi une déchirure du ménisque externe de son genou droit et a été opéré début février, avec un pronostic initial de convalescence estimé entre cinq et six mois.

Jusque-là, il avait disputé 14 matchs avec l'équipe réserve, dont huit comme titulaire, et délivré deux passes décisives.

La blessure l'a empêché d'atteindre le niveau de régularité requis pour montrer tout le potentiel que le club attend de lui. Malgré cela, la direction du FC Barcelone est satisfaite de sa progression et de l'état d'esprit dont il a fait preuve durant cette période, et est consciente que sa saison a été clairement affectée par un important contretemps physique.

Et désormais, la possibilité de le voir rejoindre le club d'Al-Markhiya a émergé. Il s'agit d'un projet qui a convaincu le joueur, un championnat qui cherche à se développer et à attirer les talents, en plus de proposer des conditions financières attractives.

Les responsables de l'opération y voient une occasion précieuse pour Roger de retrouver son niveau habituel et de jouer un rôle central après des mois difficiles en raison de la blessure.

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Le milieu de terrain, âgé de 22 ans, a encore un avenir footballistique prometteur devant lui. C'est ainsi que Roger met un terme à sa deuxième période avec le FC Barcelone pour entamer une expérience totalement différente au Qatar, avec une équipe qui a placé beaucoup de confiance en lui, où il cherchera à retrouver son statut et le niveau que la blessure l'a empêché de montrer de manière constante au Barça Atlètic.







