OFFICIEL - Thomas Tuchel est le nouveau sélectionneur d’Angleterre

C’est fait. Thomas Tuchel sort du chômage qu’il vivait depuis son départ du Bayern Munich et devient le nouveau sélectionneur des Three Lions.

Thomas Tuchel fait officiellement son retour en Angleterre. Mais le technicien allemand ne revient pas pour entraîner un club de football. Annoncé à la tête de la sélection nationale, l’ancien coach du Paris Saint-Germain est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions.

Tuchel nouveau sélectionneur des Three Lions

Comme une traînée de poudre, la nouvelle a envahi la toile ces derniers jours. Après le départ de Gareth Southgate de la tête des Three Lions après l’Euro 2024, la Fédération anglaise (FA) a fait confiance à Thomas Tuchel, qui a signé jusqu’à l’été 2026 à la tête de la sélection. L’annonce a été faite, ce mercredi 16 octobre 2024, sur le site de la Fédération.

« L'ancien entraîneur du Bayern Munich, de Chelsea et du Paris Saint-Germain sera le nouveau sélectionneur des Three Lions La FA a annoncé que Thomas Tuchel, vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA, serait le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Angleterre senior et qu'il serait assisté par Anthony Barry, entraîneur anglais de renommée internationale (…) La décision de recruter Tuchel et Barry a été approuvée par le conseil d'administration de la FA en début de semaine dernière, et Tuchel a signé son contrat le mardi 8 octobre. L'annonce a été retardée afin de minimiser les distractions liées au stage international qui vient de s'achever », peut-on lire dans la note officielle.

L’ancien coach du Borussia Dortmund devient en effet le troisième sélectionneur étranger de l’histoire de l’Angleterre après Sven-Göran Eriksson (Suède) et Fabio Capello (Italie). Faut-il rappeler que c’est la première fois pour Thomas Tuchel de diriger une sélection nationale de football. Il prend ainsi la succession de Lee Carsley, qui assurait l’intérim depuis le départ de Southgate.

Tuchel heureux d’être le sélectionneur d’Angleterre

Nouveau sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel va commencer sa nouvelle fonction à partir du 1er janvier 2025, selon le communiqué de la FA. L’ancien coach du Bayern Munich n’a pas caché sa joie de s’assoir sur le banc de la sélection nationale anglaise, qui regorge d’énormes talents, dont Jude Bellingham ou encore Harry Kane, qu’il a fait signer au Bayern Munich.

« Je suis très fier d'avoir l'honneur de diriger l'équipe d'Angleterre. Depuis longtemps, je me sens personnellement lié au football dans ce pays, qui m'a déjà offert des moments incroyables. Avoir la chance de représenter l'Angleterre est un immense privilège, et l'opportunité de travailler avec ce groupe de joueurs spéciaux et talentueux est très excitante. En étroite collaboration avec Anthony, mon entraîneur adjoint, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer le succès de l'Angleterre et la fierté de ses supporters. Je tiens à remercier la FA, en particulier Mark et John, pour leur confiance et j'ai hâte de commencer notre voyage ensemble », a déclaré le technicien allemand.