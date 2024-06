OFFICIEL - Thiago Motta est le nouvel entraineur de la Juventus

Thiago Motta vient d’être nommé en tant que nouveau coach de la Juventus de Turin, en remplacement de Massimiliano Allegri.

La Juventus a officiellement nommé Thiago Motta comme nouvel entraîneur. L’ex joueur du PSG débarque dans le Piémont à la suite d’une expérience très réussie à Bologne.

La Juventus tourne la page Allegri

Il s'agit d'un changement de cap important pour les Bianconeri, qui ont licencié Massimiliano Allegri le mois dernier. Le technicien toscan a dû rendre son tablier quelques jours seulement après avoir remporté la Coppa Italia.

Thiago Motta a signé un contrat jusqu'en juin 2027 d'une valeur estimée à 3,5 millions d'euros par saison, plus des bonus pouvant atteindre un maximum de 5 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

GOAL

"Je suis très heureux de commencer un nouveau chapitre à la tête d'un grand club comme la Juventus. Je remercie les propriétaires et les dirigeants, qui peuvent être sûrs de mon ambition de maintenir le drapeau de la Juventus haut et de faire plaisir aux fans", a déclaré l'entraîneur sur le site officiel du club.

Une progression logique pour Thiago Motta

Le tacticien italo-brésilien est arrivé en fin de contrat avec Bologne ce mois-ci et a choisi de partir pour une nouvelle expérience à Turin. Il aura 42 ans en août et a passé toute sa carrière d'entraîneur senior en Italie. Il était arrivé au Genoa en octobre 2019 pour une brève période de 10 matches, puis a fait des miracles à La Spezia et Bologne.

Né au Brésil, il a la nationalité italienne et a disputé 30 matches avec les Azzurri, inscrivant un but.

Sa carrière de joueur a été relancée au Genoa en 2008, puis à l'Inter jusqu'en janvier 2012. C’était avant son départ au PSG, où il était devenu un véritable taulier. Nasser Al-Khelaifi, le président parisien, le porte en haute estime. Il se murmure que, lui aussi, avait cherché à le ramener sur le banc de son équipe première mais sans succès.