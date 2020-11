OFFICIEL - Neymar forfait avec le Brésil

Le staff médical brésilien a annoncé le forfait de l'attaquant du PSG pour les deux prochaines rencontres de la sélection auriverde.

Convoqué par le alors qu'il n'était pas complètement guéri de sa blessure aux adducteurs et qu'il n'avait pas participé au dernier match du , Neymar va finalement faire son retour plus tôt que prévu dans la capitale française. En effet, le Brésil a annoncé via un communiqué le forfait de l'attaquant brésilien du PSG pour les deux prochaines rencontres de la sélection nationale, comptant pour les qualifications de la 2022.

Dans la nuit de jeudi à vendredi en , le médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar a annoncé que l'attaquant était forfait pour les deux rendez-vous qualificatifs au Mondial 2022 du Brésil contre le et surtout en , mercredi 18 novembre, pour lequel le staff brésilien comptait sur son retour. La blessure de Neymar évolue bien, "mais ce n'est pas suffisant pour qu'il soit disponible à l'occasion du match contre l'Uruguay", a indiqué le médecin brésilien.

Neymar va donc revenir en France pour continuer à se soigner. Pour rappel, le PSG aurait préféré que ce dernier reste se soigner en France, mais comme l'a précisé Leonardo dans un entretien accordé à PSG TV, le club de la capitale ne pouvait rien faire en cas de convocation officielle. Thomas Tuchel avait également commenté cette décision : "C'est le droit de l'équipe nationale d'appeler des joueurs, on ne peut rien faire, honnêtement. Je préfère toujours, si des garçons sont blessés, qu'ils ne jouent pas. En même temps, on a confiance dans les équipes nationales et dans le fait qu'elles prennent bien soin des joueurs".

Plus d'équipes

Reste à savoir désormais si Neymar pourra rejouer de nouveau dès la fin de la trêve internationale face à l'AS en , ou s'il aura pu récupérer à temps de sa blessure pour jouer le match retour de contre le , une rencontre déjà cruciale pour l'avenir européen du Paris Saint-Germain sur la scène européenne cette saison.